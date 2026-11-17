Personaggi

Il gossip non dorme mai, e quello che ha tirato fuori Lorenzo Pugnaloni nelle scorse ore ci ha fatto sgranare gli occhi: Danilo D’Angelo e Giulia Colacchi sono stati beccati al concerto di Gigi D’Alessio a scambiarsi baci super appassionati. E fin qui direte voi? Beh, il punto è che solo qualche giorno prima si erano mollati, con tanto di dramma social a seguire, di quelli che fanno impazzire i followers!

Facciamo un passo indietro per i meno avvezzi al mondo di Temptation Island. Danilo, lo ricorderete, era entrato nel programma con Francesca Coppola. Il loro percorso è stato un po' una telenovela, piena di alti e bassi, prima di decidere di uscire insieme dal programma. Peccato che la pace sia durata quanto un gatto in tangenziale: solo un mese dopo la fine delle registrazioni, la rottura era già servita, con le vecchie problematiche che tornavano prepotentemente a galla.

Ed è qui che entra in scena Giulia Colacchi, la tentatrice con cui Danilo aveva stretto un rapporto all'interno del programma. Tra i due sembrava filare tutto liscio, tanto che l’annuncio della loro presunta rottura, arrivato pochi giorni fa, aveva lasciato tutti di stucco. Non una semplice fine di relazione, ma un vero e proprio cataclisma social! Addirittura, era iniziato un botta e risposta velenoso tra i due, uno scambio di frecciatine che faceva presagire un litigio epocale. Giulia non si era contenuta e aveva accusato apertamente Danilo di aver architettato tutto insieme a Francesca, prevedendo un loro imminente ritorno di fiamma. Praticamente una sceneggiatura da film, con colpo di scena già scritto!

E invece? La segnalazione riportata nelle scorse ore diceva che Danilo e Giulia erano lì, al concerto, a fare scintille come se nulla fosse successo. Baci appassionati, che dimostrerebbero come la loro storia sarebbe tutt'altro che finita. Capite lo stupore dei fan!

Ovviamente, il pubblico si è spaccato in due. Da una parte chi ha tirato un sospiro di sollievo, felicissimo che la storia tra Giulia e Danilo sia ripartita alla velocità della luce dopo tanto dramma. Dall'altra, e siamo onesti che il dubbio è lecito, in molti hanno subito pensato che fosse tutta una maxi-messa in scena. Creare un po' di hype per far parlare di sé sui social non è certo una novità nel mondo dello showbiz, e c'è chi sospetta che sia andata così.

E voi, ci credete a questo ritorno di fiamma, così tempestivo dopo le accuse, o è tutta farina del loro sacco per far salire le visualizzazioni e riaccendere i riflettori?