Spettacolo

Selvaggia Lucarelli non le manda certo a dire e, nella sua newsletter «Vale tutto», spara a zero su Barbara D'Urso. Secondo lei, «i problemi di Barbara D’Urso a Ballando nascono soprattutto da un tema semplice: ovvero il pessimo carattere di Barbara D’Urso».

Lucarelli, che di Ballando è stata giudice e che conosce bene sia il mondo Rai che Mediaset, ha anche avuto modo di lavorare con D'Urso, ma «ho smesso presto di lavorare con lei inorridita nel 2011». Il centro della discussione è, ovviamente, il duro scontro avvenuto nell’ultima puntata di Ballando tra Mariotto e la stessa D'Urso, con lo stilista che, ironicamente, ha spruzzato del profumo verso la collega di giuria, affermando «sento puzza».

Un carattere “noto” e le sue conseguenze

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli sulla conduttrice è chiaro: se fosse una palette, sarebbe «zero». Per lei, Barbara D’Urso «ha un carattere noto nel mondo della tv (ma ormai evidente anche fuori) che la rende strutturalmente inadatta a ricoprire ruoli che la costringano a un gioco di squadra (se non è il capitano)». La D'Urso sarebbe «egoriferita, vanesia e controllante», una che il gioco «lo conduce lei, sempre». Secondo Lucarelli, avrebbe anche una sorta di sindrome dell'accerchiamento: crederebbe che tutti vogliano usarla e fregarla, forse per il suo modo di fare tv e di trattare tanti ospiti in passato. Lucarelli l'ha vissuta in prima persona «lo scorso anno a Ballando nel suo ruolo da ballerina».

Il vero problema, continua Lucarelli, è che Barbara D’Urso è «antipatica» in un senso molto ampio. Ha un «senso di superiorità, un’altezzosità, una incapacità di rendersi leggera e la capacità di prendersi sempre maledettamente sul serio che rendono difficile lavorare con lei. E avere a che fare con lei fuori dalla tv, anche (La Rocca insegna)». Non è un caso, insiste Lucarelli, se negli anni a Mediaset si è attirata l’antipatia di «un numero considerevole di colleghe e di colleghi della rete e pure di molte e molti fuori dalla rete. Una specie di record».

Tensioni passate e attuali

Lucarelli snocciola una serie di episodi che hanno reso la D'Urso poco amata nel suo stesso ambiente. Clerici non dimentica quando Barbara invitò in trasmissione la donna con cui il suo compagno l’aveva tradita (intervista poi bloccata). Ventura l'ha detestata per anni anche per un flirt di Barbara con Bettarini, e Maria De Filippi idem. Federica Panicucci ebbe rapporti pessimi per molto tempo con lei, tanto che «il fatto che Panicucci nel lontano 2011 fece smontare il camerino che ereditò da lei per vedere se ci fossero cimici è leggenda». Tensioni anche con Marcuzzi e Signorini.

Per quanto riguarda l'edizione in corso di Ballando, secondo Lucarelli D'Urso avrebbe rapporti pessimi o inesistenti con Ventura, Fialdini e Mariotto, e più che tiepidi con Matano. Zazzaroni non fa testo perché è peace and love, mentre le sue uniche sponde sarebbero Carolyn (che però non sarebbe «entusiasta della piega che ha preso questa edizione») e Rossella Erra (azz!).

Dietro le quinte, la D'Urso sembra essere un personaggio unico: arriva «salutando solo chi dice lei», ed è buffamente scortata da più persone che le gestiscono i social. Chi la vede la descrive come una «tiktoker adolescente che fa balletti, mossette con la luce puntata e il tizio che la riprende mentre cerca di coinvolgere chi passa di lì».

L'assoluzione di Mariotto

Selvaggia Lucarelli non risparmia il suo commento su Mariotto, che per Ballando è «intoccabile». Ammette che «sbaglia? Esagera? Sì, a volte. Ma è anche capace di battute fulminanti, di giudizi incredibilmente centrati e di fare osservazioni che talvolta gli ho invidiato per acume e originalità». È uno di quelli di cui «tutti aspettano il giudizio, il colpo di teatro, il guizzo, talvolta la follia». Il gesto del profumo spruzzato, «idea detestabile, sprezzante e geniale allo stesso tempo», è il suo modo di mostrare insofferenza per una giurata che, per lui, «sa di trash, di vecchia tv, di naftalina». Il suo «puzza», quindi, significava proprio quello. Volgare, irrispettoso, eccessivo? Forse, ma in fondo, è Mariotto. E a voi, chi convince di più in questo delirio di onnipotenza televisiva?