Personaggi

Giorgia Fumo, l'ingegnera diventata una delle voci più caustiche e geniali della stand-up comedy italiana, è tornata in tour con il suo spettacolo "Out of Office". Prodotto da Savà Produzioni Creative, lo show mette in scena tutte quelle assurdità del mondo lavorativo che conosciamo fin troppo bene, dai capi che delegano a muzzo alle generazioni che sembrano parlare lingue diverse, fino ai dipendenti che ormai sono allergici agli straordinari non richiesti. Dopo aver fatto il botto la scorsa stagione, il tour prosegue a gonfie vele anche nel 2026-2027 e farà tappa a Roma, al Teatro Olimpico, il 16 e il 17 novembre. Un ritorno attesissimo dopo il successo del suo primo spettacolo, "Vita Bassa", la finale di Italia's Got Talent e la popolarità esplosa sui social, dove i suoi personaggi sono diventati uno specchio, spesso impietoso, delle nostre abitudini.

Ma dietro le risate e le battute affilate c'è una scelta di vita per niente facile: lasciare un lavoro sicuro dopo ben tredici anni di riunioni infinite, presentazioni PowerPoint da incubo e colleghi capaci di complicare pure il caffè. Giorgia, mentre l'intelligenza artificiale iniziava a scombussolare il suo settore, ha sentito il bisogno di cambiare.

Posto fisso? Ma anche no!

Giorgia Fumo ha raccontato il suo percorso, da anni di frustrazioni professionali a materiale comico. La decisione di dire addio al mondo corporate non è arrivata all'improvviso, ma in due momenti chiave. Il primo, circa un anno prima delle dimissioni, quando lavorava nel settore digital e si occupava anche di addestrare uno dei primissimi strumenti di intelligenza artificiale. "Si accorse che quella tecnologia si stava evolvendo molto più velocemente di tutte quelle usate fino ad allora, e capì di star rinunciando al sogno della sua vita per un lavoro che forse tra sei mesi non sarebbe più esistito. Col senno di poi, ha visto giusto.

Il secondo momento, quello decisivo, è arrivato circa nove mesi dopo: era esausta, divisa tra l'ufficio di giorno e i viaggi per esibirsi, una vita pesantissima. Temeva di finire sotto una macchina per la stanchezza. E così, dopo una notte in bianco, la decisione era presa: avrebbe lasciato il lavoro. Un coraggio che tanti di noi sognano, diciamocelo.

I giovani e la vendetta in ufficio

Dalla sua esperienza aziendale, Giorgia ha tirato fuori le perle comiche più vere. Tra le assurdità lavorative che ancora oggi la divertono (o la fanno disperare), c'è il continuo rimpallo di compiti e responsabilità tra persone che dovrebbero saper fare qualcosa ma si limitano a coordinare e facilitare. E alla fine il lavoro vero finisce sempre sulle spalle di un tecnico, che deve fare tutto. Ci siamo passati tutti, Giorgia, TUTTI.

E sfata un mito: pure gli ingegneri fanno ridere! Non si prende il merito della scoperta: Rowan Atkinson, l'interprete di Mr. Bean, ha studiato ingegneria elettronica, come Elio, di Elio e le Storie Tese. Gli ingegneri, ha aggiunto, sono persone molto simpatiche, solo che la gente li conosce poco.

Nel suo spettacolo "Out of Office", convivono ben cinque generazioni nello stesso ufficio. Gli scontri generazionali? Li trova "tutti abbastanza comici". La vera differenza, però, sta nell'atteggiamento verso il lavoro. Fino a qualche anno fa, certi comportamenti tossici erano la norma: urlare, lanciare oggetti, trattare male i colleghi. I ragazzi di oggi hanno visto che le generazioni precedenti hanno sopportato tutto senza ottenere per forza grandi risultati, e non riconoscono più alcun valore al sacrificio fine a se stesso.

E qui arriva la stoccata geniale: i giovani "sono la nostra vendetta." Quando dicono di essere in ferie, ci vanno davvero e non rispondono ai messaggi, cosa che traumatizza i più grandi. Lei li invidia tantissimo. Un inno a chi sa mettere dei limiti, anche se a volte forse esagerano.

L'ingegnera nella comicità

La sua formazione da ingegnera non l'ha abbandonata, anzi, la usa per costruire la sua comicità. Nel suo libro "Ingegneria della vita adulta", per esempio, ha trasformato formule e grafici in veri e propri strumenti per raccontare la quotidianità. Le formule funzionano davvero, e i lettori più nerd le hanno persino verificate, usando come riferimento il manuale dell'ingegnere di suo nonno. Ormai ragiona proprio così, per moduli, e anche i suoi spettacoli sono costruiti come un unico ragionamento, con collegamenti e richiami interni. Un approccio che, a quanto pare, la diverte un sacco.

E per creare i personaggi, si affida all'ispirazione pura. Quando arriva un'idea, cerca di fermarla, ci lavora e magari la mette da parte per riprenderla dopo. Altro che schemi rigidi, qui è la lampadina che si accende!

Che dire, dopo aver sentito Giorgia Fumo, non vi è venuta voglia di licenziarvi e fare qualcosa di più divertente?