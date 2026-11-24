Personaggi

Il gossip su Leonardo Lini e Anna Safroncik infiamma l'attuale edizione di “Ballando con le Stelle”. La coppia, protagonista del programma di Milly Carlucci in onda ogni sabato sera su Rai Uno, ha conquistato il pubblico non solo per le loro performance mozzafiato, ma per un’intesa che va ben oltre la pista da ballo.

Con il passare delle settimane, Leonardo e Anna si sono mostrati sempre più vicini e complici, alimentando le voci su una possibile relazione sentimentale. Loro, da parte loro, sono sempre stati abilissimi a glissare, deviando ogni domanda diretta sul loro rapporto e lasciando i fan a bocca asciutta. Ma Mara Venier non è certo una che si arrende facilmente.

Durante una delle puntate di “Domenica In”, dove la coppia era ospite, Mara ha deciso di giocare la sua carta. La conduttrice ha sussurrato all'orecchio prima di Anna e poi di Leonardo, ponendo la fatidica domanda: “Secondo te, c’è la storia?”. Le frasi complete non si sono sentite bene in diretta, ma il succo era chiaro: c'è del tenero o no?

Pare che Anna abbia risposto di chiedere all’uomo, mettendo Leonardo sotto i riflettori. E lui? Due volte, chiaramente e a bassa voce, ha risposto di no. Una doccia fredda per chi sognava già i petali di rosa? Non per Mara, che, nonostante il diniego, ha chiuso il momento con un sonoro: “Ragazzi, c’è la storia!”. Un utente di X ha commentato la scena sostenendo che Mara ha voluto sganciare lei la bomba.

Quindi, il “no” di Leonardo era sincero o Mara ha solo voluto buttare benzina sul fuoco del gossip che li travolge? Non lo sapremo mai con certezza, ma una cosa è sicura: la Venier sa come tenere alta la suspense. Ma siamo sicuri che questa storia non ci stia un po' scappando di mano?