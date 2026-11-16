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Il sabato sera è sempre una lotta all'ultimo spettatore, e quello del 14 novembre non ha fatto eccezione, mettendo a confronto Ballando Con Le Stelle su Raiuno e Tú Sí Que Vales su Canale 5.

Alla fine della serata, la trasmissione condotta da Milly Carlucci si porta a casa uno share da capogiro, un bel 27,6%, superando il diretto concorrente che si ferma al 24,6%. Ma ecco il twist: il programma di Maria De Filippi, nonostante lo share più basso, ha incollato allo schermo ben 3.579.000 spettatori, contro i 2.817.000 di Ballando. In pratica, Canale 5 ha avuto più gente sintonizzata, ma Raiuno ha intercettato una fetta più grossa dell'intero pubblico televisivo. Che dire, i numeri a volte sono più complicati dei drammi da influencer!

Anche in access prime time la battaglia è stata serrata. Affari Tuoi su Raiuno, con De Martino al timone, ha sfondato il muro dei quattro milioni di telespettatori, nonostante un leggero calo al 23,4% di share. Ma tanto è bastato a battere La Ruota della Fortuna, che si è fermata al 20,9%. Un'altra vittoria Rai, almeno a livello percentuale.

E gli altri? Rai2 ha optato per SWAT (3,8%), Rai3 con Sapiens – Un solo pianeta di Mario Tozzi ha preso il 3,3%, mentre Rete4 ha puntato sul grande cinema d'azione con The Bourne Legacy, con Jeremy Renner, Rachel Weisz ed Edward Norton, ottenendo il 2,5%. Italia Uno si è affidata alla magia di Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald, arrivando al 4,3% di share. La7 ha fatto il botto con Massimo Gramellini e In Altre Parole, toccando il 7,6% nella prima parte e il 4% nella seconda.

Anche Tv8 ha provato a dire la sua con la Nations League, Portogallo contro Danimarca, sfiorando il 3%, e Nove ha tenuto botta con Accordi&Disaccordi al 3,6%. Insomma, la tv offre sempre un sacco di scelte, ma chi è che poi ci capisce qualcosa con tutti questi numeri?

Noi intanto ci chiediamo: alla fine, cosa conta di più? Gli spettatori totali o la percentuale di share?