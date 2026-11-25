Personaggi

Andree Lucini, che ha già firmato cortometraggi e documentari, si lancia nel suo primo lungometraggio: “Raffaella 2000”.

E indovinate chi è al centro della scena? La nostra indimenticabile Raffaella Carrà. Il film ci porta nella vita di Maru, una ragazza di origini albanesi che vive una quotidianità un po' piatta nella periferia di Roma. Tutto cambia il giorno della morte di Raffaella Carrà, quando Maru decide di raccontare sui social la storia di sua madre. Una storia toccante: la mamma di Maru, come tantissimi durante la dittatura comunista in Albania, guardava i programmi della regina della televisione italiana sognando una libertà che sembrava irraggiungibile.

Il video di Maru, ovviamente, non ci mette un attimo a diventare virale. E lei si illude subito di aver dato una svolta epocale alla sua vita. Ma, onestamente, la fama sui social è un lampo, lo sappiamo bene. Questa notorietà così effimera costringerà Maru a fare i conti con scelte difficili, decisioni che potrebbero portarla a sacrificare praticamente tutto pur di tenere buono il famigerato algoritmo.

Un progetto di questa portata ha dietro un bel team: il film è prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros. e Désirée Manetti per Mompracem, e da Laura Catalano per 8 Production. È una produzione congiunta Mompracem e 8 Production, in collaborazione con Rai Cinema. Il tutto è stato sviluppato nell’ambito del prestigioso programma Biennale College Cinema 11 della Biennale di Venezia e ha pure ricevuto il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della cultura.

Dietro la macchina da presa e non solo, la squadra è di quelle che contano: la sceneggiatura è stata scritta a sei mani da Paola Perillo, Andree Lucini e Désirée Manetti. La fotografia è curata da Claudio Cascavilla, il montaggio da Ginevra Iuorio, le scenografie sono opera di Giovanni Bardi e i costumi sono stati creati da Annalaura Belli.

Le riprese, iniziate a Roma il 2 novembre, dureranno complessivamente cinque settimane. C'è parecchia carne al fuoco, insomma.

Siamo curiosissimi di vedere come Andree Lucini riuscirà a raccontare il mito della Carrà attraverso gli occhi di una generazione che vive attaccata allo schermo. Siete pronti a fare i conti con l'algoritmo?