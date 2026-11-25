Personaggi

Il GialappaShow continua a macinare successi, e l'ultima puntata non ha certo deluso le aspettative. Andata in onda il 23 novembre, la sesta serata con la Gialappa's Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci) e il maestro di cerimonie Mago Forest, affiancato stavolta dall'attrice ed ex modella Giusy Buscemi, ha registrato numeri da capogiro: un milione e trentatré mila spettatori medi in Total Audience. Solo su TV8, il primo passaggio ha raggiunto il 4.5% di share con seicentonovantasette mila spettatori medi. Non a caso, l'hashtag ufficiale #GialappaShow è rimasto in tendenza per tutta la sera.

Ma gli ascolti non sono stati l'unico pezzo forte. La puntata è stata un vero festival di ospiti e risate. Abbiamo visto Valentina Lodovini finire in un'intervista improbabile con il Regista Turco di Toni Bonji, e Salvatore Esposito alle prese con il Roberto Saviano di Gigi. Non è mancato nemmeno Joe Bastianich, protagonista di un faccia a faccia surreale con il suo alter ego, interpretato da Ubaldo Pantani. Già solo questi tre momenti avrebbero meritato il prezzo del biglietto, o meglio, l'accensione della TV!

La musica ha dato il suo contributo per farci divertire: la serata si è aperta con l'incontro al citofono tra Daniele Silvestri e Ivan, alias Alessandro Betti, subito dopo una sigla in stile Indiana Jones. Poi Jaynital, interpretato da Max Angioni, ci ha regalato un'esibizione da urlo. I Neri per Caso si sono esibiti su Satisfaction, Dolcenera, insieme a Silvestri e al coro le Mondine, e Donne, con il supporto del Francesco Gabbani di Ross. Un mix che non ci saremmo mai aspettati, e proprio per questo geniale!

E che dire delle parodie? Giulia Vecchio ci ha fatto volare con le sue imitazioni di Iva Zanicchi ed Emma Marrone, mentre Brenda Lodigiani ha vestito i panni di Victoria Cabello. Max Angioni nei panni di Lele Adani e Gigi in quelli di Stefano De Martino hanno completato il quadro delle risate. Per non parlare del ritorno dei cavalli di battaglia del programma: da Sensualità a Corte, con la partecipazione di Lillo, a Storie Male di Maccio Capatonda, passando per Le Iene, Avvocato d’Ufficio, Start Up, Ultimo Appuntamento, Chi l’ha visto? Retired, Casa Piersilvi e il Terzultimo di Giovanni Vernia. Un carosello di sketch che non ci ha dato tregua.

Insomma, il GialappaShow ha dimostrato ancora una volta di essere una macchina da guerra dell'intrattenimento. Tra performance musicali inaspettate e parodie azzeccatissime, la noia non sa proprio di casa lì. E voi, quale sketch vi è rimasto più impresso?