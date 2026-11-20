Personaggi

Ragazzi, sentite un po'! Pechino Express ha già riacceso i motori per l'edizione 2027 e le registrazioni sono in pieno svolgimento. L'attesa è tanta, visto che il programma tornerà su Sky nella primavera del 2027.

Ma la vera chicca, quella che ci ha fatto fare un salto dalla sedia, è l'indiscrezione, trapelata dalla rivista Chi nella rubrica C'è chi dice, secondo cui Costantino della Gherardesca non sarà solo! Al suo fianco, come inviato, ci sarebbe nientepopodimeno che Edoardo Ferrario, l'attore comico romano che ci fa morire dal ridere!

Ferrario è un volto già super popolare, specialmente dopo il successo incredibile nel Gialappa’s Show con il suo personaggio Maicol Pirozzi e, più recentemente, per aver incarnato il mitico “Pierpa” – Pierpaolo Peroni, lo storico produttore e manager degli 883 – nella serie a loro dedicata.

E a proposito di Americhe, la nuova rotta sarà epica: si chiamerà “La rotta dei due Oceani” e porterà i concorrenti a spasso per Cile, Argentina e Brasile. Un viaggio che promette paesaggi da urlo e, conoscendo Pechino Express, anche momenti di pura follia. Sarà un bel banco di prova per il nostro Ferrario, riuscirà a tenere a bada i concorrenti e Costantino, o finirà per farsi trascinare nel caos?