Personaggi

Il triangolo tra Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini ha scatenato un incendio mediatico che non accenna a spegnersi. Durante la semifinale di lunedì, la tensione è salita alle stelle a causa del legame tra Marina e Andreas, un rapporto che per molti è diventato il centro di un'accesa polemica, soprattutto al di fuori della Casa del Grande Fratello Vip 9.

Amicizia o malizia? Il fronte della difesa

Al centro del caos c'è una clip sul loro chiacchierato legame. Marina ha voluto mettere subito i puntini sulle i, definendo il loro legame come un semplice rapporto di amicizia. La gieffina ha espresso amarezza per il fatto che questo tipo di legame venga ancora interpretato con malizia ogni volta che coinvolge un uomo e una donna. Il discorso è diventato personale, con Marina che ha rievocato i momenti difficili della sua prima esperienza al Grande Fratello, dopo le pesanti etichette e gli insulti subiti.

Andreas Muller non è rimasto a guardare e ha preso le difese della finalista. Il ballerino ha voluto chiarire un punto fondamentale: è stato lui a cercare quell'amicizia e ha sottolineato come Marina non abbia mai avuto secondi fini. Per Andreas, il legame con La Rosa è solido e non verrebbe incrinato nemmeno da eventuali dubbi che la moglie, Veronica Peparini, potesse nutrire riguardo a questa situazione.

Il verdetto di Selvaggia e la telefonata di Veronica

Non tutti però hanno condiviso questa versione dei fatti. L'opinionista Selvaggia Lucarelli è intervenuta con un commento tagliente, spostando l'attenzione sul comportamento del ballerino. Secondo Lucarelli, Andreas avrebbe dovuto preoccuparsi più del disagio causato a sua moglie che dei sentimenti di Marina. La critica ha toccato anche la concorrente, definita da Selvaggia una grande giocatrice e anche una grande manipolatrice.

In questo clima di sospetto, Andreas ha avuto un confronto telefonico con la moglie Veronica Peparini. Durante la chiamata, Veronica ha ritrattato l'idea di essere stata destabilizzata dai commenti che giravano sui social, confermando che la sua fiducia verso il marito resta solida. Ha inoltre detto di non avere nulla contro nessuno, inclusa Marina, e di non aver voluto quella luce addosso, ammettendo che in alcuni momenti non ha riconosciuto il marito.

Il manifesto di Benedicta Boccoli

Mentre il web si divide, è entrata in gioco Benedicta Boccoli, ex concorrente di The Couple e amica di Marina. Con un messaggio su Instagram ha espresso il suo malessere per quanto accaduto, definendo la situazione un processo alle intenzioni. Secondo Benedicta, Marina è stata giudicata non per le sue azioni, ma per ciò che gli altri hanno immaginato che volesse fare.

Boccoli ha parlato di una lapidazione della donna, paragonando Marina a una Maddalena. Ha criticato il doppio standard applicato ai due protagonisti: a lei vengono attribuite tutte le colpe, mentre Andreas gode del silenzio solo perché è un maschio, come se nell'abbraccio tra i due lui fosse trasparente e senza corpo.

Per Benedicta, tutto questo non è un giudizio ma crudeltà, perché lapidare diverte. Ha lanciato un appello a tutte le donne a scardinare questo meccanismo, citando Murgia per spiegare che il patriarcato non ha bisogno degli uomini per funzionare, poiché gli bastano le donne che attaccano altre donne per sentirsi dalla parte giusta. Ha concluso definendo spaventoso il fatto di aver creato uno scandalo dal nulla solo per alimentare l'intrattenimento.