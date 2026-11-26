Personaggi

ChiaroScuro è arrivata su Netflix, portando con sé un mix tra poliziesco e buddy story. La trama gira attorno a Cosmo Speranza, interpretato da Pierpaolo Spollon: un consulente d'arte esuberante e ribelle, figlio di un falsario interpretato da Alessandro Preziosi. Cosmo ha un rapporto piuttosto conflittuale con la sorella, nei panni della quale troviamo Matilde Gioli.

Dall'altra parte c'è l'ispettore Angelo Tiberi, interpretato da Andrea Lattanzi, un professionista impeccabile e precisissimo. I due, nonostante le differenze, sono costretti a collaborare per risolvere crimini nel mondo dell'arte perché l'assassino sembrerebbe legato alla scomparsa del padre di Cosmo. Tutto inizia con un omicidio in un museo. Secondo Pierpaolo Spollon, la serie è un elogio delle differenze e racconta un'amicizia nata agli antipodi.

Per interpretare Cosmo, Spollon ha dovuto rinunciare a uno stile più "punk" per seguire l'approccio più compassato voluto dal regista Jan Michelini, ammettendo che quella compostezza non gli appartiene.

Anche Andrea Lattanzi ha dovuto fare i suoi conti con il personaggio. L'attore ha dichiarato di aver inserito nel ruolo un 30% di sensibilità, ma di aver dovuto imparare da zero la terminologia e il mondo della polizia. Per prepararsi alla sua prima volta in uniforme, Lattanzi è andato in Questura, dove ha guidato un'auto della polizia e ha maneggiato una pistola vera, seppur scarica. Il cast è completato da Aurora Giovinazzo e Romana Maggiora Vergano.

Siamo onesti: l'idea di mettere insieme un ribelle e un precisino in un contesto di crimini artistici funziona sempre, ma speriamo che il lato "rock" promesso sia davvero quello che ci aspettiamo. Voi siete più da tipo esuberante o da impeccabile?