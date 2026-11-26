Personaggi

Mettete via i popcorn, anzi no, teneteli a portata di mano perché le registrazioni di Uomini e Donne di martedì 24 novembre 2026 sono state una vera e propria montagna russa di emozioni, soprattutto per la povera Giorgia Angeloni! Giorgia si è lanciata in un'esterna da favola con Alessandro Coppini: tutto romantico, tutto bello, culminato con un bacio che, diciamocelo, ha fatto scintille e acceso gli animi.

Ma l'idillio è durato il tempo di un replay, perché non è andato giù a Raffaele Labarile. Vedendo il fatidico bacio in studio, Raffaele ha pensato bene di alzarsi di scatto, uscire di scena arrabbiato dicendo che se ne andava. E Giorgia? Invece di godersi la sua vittoria, ha mollato Alessandro lì, al centro studio, e si è fiondata dietro le quinte per andarsi a riprendere il corteggiatore "fuggitivo". Ma dai, Giorgia, un po' di coerenza, o almeno un briciolo di orgoglio? Tra l'altro, ora come ora, dopo che Simone è stato eliminato qualche registrazione fa, le restano in lizza solo Lory Ferrari, Alessandro e Raffaele. A quanto pare anche Lory si è infastidito mica poco, ma almeno lui è rimasto incollato alla sedia. Bravo, Lory, la compostezza prima di tutto!

Ma non è stata solo Giorgia a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Sul fronte del Trono Over, abbiamo finalmente una coppia che ce l'ha fatta e ha deciso di volare via dal programma insieme: parliamo di Lara e Walter. Finalmente una storia a lieto fine, ci voleva, no? Forse un brindisi ci sta tutto, e magari senza drammi post-esterna.

Meno roseo, invece, il quadretto per Chiara e Ignazio. Nonostante si fossero dati l'esclusiva, martedì in puntata sembravano più freddi di un ghiacciolo in Antartide, con tanto di vento gelido incorporato. E come se non bastasse, Chiara non faceva che lanciare occhiate decisamente non casuali a Mario Cusitore durante i balli. Qui c'è puzza di bruciato, o almeno di "esclusiva" che fa acqua da tutte le parti. Pronti per un altro triangolo?

E poi c'è lei, l'immancabile regina delle polemiche, la nostra Gemma Galgani, che non delude mai. La registrazione si è aperta con i commenti sull'intervista che Gemma ha rilasciato a Belve e che noi, da casa, abbiamo visto in onda. E ovviamente Tina Cipollari le ha rimproverato di aver detto "mi concedo, mi do completamente con generosità". Inutile dire che Si è unito al dibattito anche Gianni Sperti. Classico, ogni volta un déja vu che non stanca mai, o forse sì? Diteci voi!

Insomma, tra baci rubati, fughe plateali e gelosie a mille, chi riuscirà a mettere la parola 'fine' (felice, si spera!) al proprio percorso in questo circo di emozioni?