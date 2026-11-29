Spettacolo

Senza più forze per continuare in pista. Ornella Muti si è ritirata dall'edizione di Ballando con le Stelle in corso, collegandosi da casa durante la puntata di sabato 28 novembre. L'attrice ha ammesso di averci provato "disperatamente", ma di essersi resa conto che proseguire era diventato impossibile. Il motivo principale è una brutta broncopolmonite che ha reso impossibile gli allenamenti in sala prove, a cui si sono sommati precedenti infortuni e mesi passati a usare antidolorifici.

Durante la serata, Milly Carlucci ha mostrato un filmato che ripercorreva le settimane della coppia con il ballerino Pasquale La Rocca, sottolineando il loro forte legame nato anche grazie alle difficoltà affrontate. Ornella ha confermato di non stare bene, mostrandosi delusa. Simona Ventura l'ha incoraggiata a non farsi abbattere, dandole appuntamento al ripescaggio, mentre Francesca Fialdini ha commentato che le maschere a Ballando cadono tutte, dicendo che la luce tolta all'attrice non era meritata.

Il percorso di Ornella è stato in salita fin dall'inizio, condizionato dalla bagarre con Barbara D'Urso, dagli scontri con Guillermo Mariotto e da diverse polemiche esterne. L'attrice ha spiegato che queste tensioni sono state l'unica cosa che le ha tolto un po' di leggerezza, aggiungendo che c'è sempre stato qualcosa che non riguardava l'attività in pista. Secondo Leggo Spettacoli, Muti ha comunque dichiarato di stare molto meglio.

La reazione della giuria e dei colleghi è stata variegata. Guillermo Mariotto ha lanciato un ultimatum, secondo Leggo Spettacoli scherzoso, affermando: "Se non torni, me ne vado". Barbara D'Urso ha invece espresso la speranza di rivederla al ripescagio, definendola bellissima nella serata del 28 novembre. Secondo DavideMaggio.it, l'attrice spera di poter gareggiare proprio durante questa fase di recupero insieme a Pasquale La Rocca.

La serata di sabato 28 novembre si è conclusa con una tripla eliminazione. Oltre a Ornella Muti, che secondo Il Messaggero e Leggo Spettacoli ha dovuto lasciare la gara perché non si è esibita, sono stati eliminati anche Andy Diaz e Manuela Moreno. Tutti e tre i concorrenti hanno però la possibilità di tentare il ritorno in gioco a partire da sabato successivo, in concomitanza con la prima semifinale secondo DavideMaggio.it. La vittoria della puntata è andata a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice.