Personaggi

C'è chi ha il tempo di fare tutto e chi, come Mara Venier per domenica 29 novembre, deve correre a perdifiato. Il programma di Rai1 subirà un taglio netto: andrà in onda dalle 14 alle 14.55 circa, durando quindi meno di un'ora. Il motivo? La finale di Coppa Davis con l'Italia protagonista, su cui la linea passerà alle 14.55 circa.

Siamo onesti: meno di un'ora per un talk show pomeridiano è praticamente un trailor. Mara dovrà fare i saltari per far stare tutto nella scaletta ridotta, che prevede solo due interviste.

Per aprirsi la strada, in studio arriveranno Ficarra e Picone. I due sono nel pieno della promozione per La notte delle fragole, la nuova commedia diretta da Alessandro Genovesi nelle sale cinematografiche.

A chiudere il cerchio, Mara ospiterà Alberto Ravagnani. L'ex sacerdote è uno dei nomi più discussi di questa edizione di Ballando con le Stelle e userà lo spazio per ripercorrere il suo percorso personale e televisivo.

Speriamo che l'intervista non venga tagliata a metà proprio mentre arrivano i dettagli succosi, perché con un orario così stretto il rischio è altissimo. Ma ehi, l'Italia in gioco alla Coppa Davis contro chi vincerà tra Spagna di Carlos Alcaraz e Gran Bretagna ha la priorità assoluta.

Secondo voi, un'ora è sufficiente per fare un'intervista decente o è solo un modo per non fare due giri di studio?