Personaggi

La serata di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice a Ballando con le stelle è iniziata con un racconto molto privato. Noemi ha svelato di aver ricevuto un anello importante da Francesco Totti, consegnatole con la complicità della figlia di lei e di Isabel, la figlia più piccola dell'ex calciatore. Il gioiello è stato trovato in un momento insolito: mentre Noemi andava in bagno per rimproverare le due bambine, ancora sveglie a mezzanotte. Al ritorno da Francesco, però, quest'ultimo era concentrato su una partita di burraco online e, a detta di Noemi, non ha aggiunto nulla di più, solo di lasciarle finire Ballando. Quindi l'anello c'è, ma per ora non è arrivata una proposta di matrimonio esplicita.

Dopo l'esibizione di un boogie che ha convinto quasi tutta la giuria, sono arrivati i voti. Quasi tutti hanno assegnato dieci, tranne Guillermo Mariotto che ha dato nove. Ivan Zazzaroni ha provato a spingere il collega a cambiare voto, ma Mariotto è rimasto fermo, rispondendo che ognuno deve mettere i propri voti e che la coppia avrebbe dovuto usare i tesoretti.

La situazione è degenerata quando Giovanni Pernice ha contestato il metro di giudizio, chiedendosi cosa servisse per prendere dieci da Mariotto dopo aver fatto i salti mortali. Pernice ha poi paragonato questa edizione a quella precedente, sostenendo che con Francesca Fialdini facevano coreografie più semplici e prendevano comunque dieci ogni sera. La conduttrice è intervenuta definendo Noemi una fuoriclasse, ma ha attribuito il merito del risultato a Giovanni, sostenendo che per convincere Mariotto servano rotondità e poesia e che serva fare un passo in più.

Lo scontro è diventato più acceso quando Matteo Addani ha chiesto perché si parlasse solo di Giovanni e mai di Noemi. La risposta di Fialdini è stata netta: "Perché lei è muta, non parla. È ora che tiri fuori la voce". A questo punto Noemi Bocchi ha reagito immediatamente per respingere la descrizione, dichiarando: "Io non sono un cane che sta zitto. Parlo quando sono interpellata".

Secondo Il Messaggero, la puntata è andata in onda sabato 28 novembre su Rai 1 e si è conclusa con la vittoria della coppia di Bocchi e Pernice, che ha conquistato anche un bonus di 20 punti per la settimana successiva.