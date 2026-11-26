Spettacolo

Il 25 novembre BellaMa' non è andato in onda su Rai2. Al posto della diretta, dalle 15.30 è andato in onda un montaggio di momenti migliori intitolato BellaMix. La versione ufficiale parla di un'indisposizione che ha reso impossibile a Pierluigi Diaco, conduttore del programma, essere presente alla guida della trasmissione.

Secondo alcune indiscrezioni, il 24 novembre, appena finita la diretta, Diaco avrebbe urlato contro tutti, sia dentro che fuori lo studio. Un episodio che però non sembra essere un caso isolato, visto che l'atmosfera intorno al programma è descritta come particolarmente tesa da settimane.

Selvaggia Lucarelli aveva già condiviso nella sua newsletter diversi retroscena, includendo dei fuori onda in cui si sentiva il conduttore alzare la voce verso i componenti del cast. Tra i momenti più discussi c'è stata l'intervista a Alberto Ravaganati, l'ex prete in gara a Ballando con le Stelle, e la puntata dedicata a Vittorio Sgarbi.

La situazione è così complicata che è finita sotto la lente d'ingrandimento di chi di dovere. Il 13 novembre la Rai ha annunciato l'avvio di un audit interno sulla gestione di BellaMa'. Pochi giorni dopo, il 18 novembre, l'Agcom ha fatto sapere di aver aperto un procedimento di verifica per capire se l'intervista in questione avesse rispettato gli obblighi del Contratto di Servizio e la dignità della persona.