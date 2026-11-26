Spettacolo

Enrico Bartolini ci ha sganciato la bomba: dopo dieci anni di onorato servizio, il suo ristorante tristellato lascia il Mudec. Ma tranquilli, non sparisce nel nulla! Lo chef più stellato d'Italia fa le valigie e trasloca armi e bagagli a CityWave, il nuovo edificio di CityLife che tutti chiamano «lo Sdraiato». Il ristorante trasloca a CityLife l'anno prossimo, anche se una data non è stata ancora svelata.

La voce che Bartolini fosse in procinto di lasciare la zona Tortona girava già da un po', ma la destinazione era avvolta nel mistero. Ora sappiamo che il capitolo Mudec si chiude, e si chiude in bellezza, visto che il suo è l'unico ristorante di Milano a sfoggiare tre stelle Michelin. Un vero peccato per il museo, un bel colpo per CityLife.

Facciamo un piccolo rewind: il Mudec è nato dalla riqualificazione dell'ex area industriale Ansaldo e ha aperto i battenti il 26 marzo 2015. Bartolini è arrivato un anno dopo, nell’aprile 2016, piazzando il suo ristorante al terzo piano. E nel 2019, boom, sono arrivate le tre stelle Michelin, rendendolo l'unico a Milano con questo prestigioso riconoscimento.

Ma perché questo trasloco? Semplice: il contratto con «24 ore cultura», la società che gestisce i servizi del museo, scade a marzo 2027. Il Comune di Milano aveva provato a lanciare un bando per trovare un nuovo gestore, ma alla scadenza del 28 settembre 2026 non si è presentato nessuno. Zero offerte. Quindi, mentre il futuro del Mudec è un po' nell'incertezza, quello che è certo è che le stelle di Bartolini cambiano indirizzo.

E non è mica finita qui per lo chef! Questo è stato un anno parecchio movimentato per lui. Già da settembre, Bartolini firma la cucina di Monsieur Dior in via Monte Napoleone. E occhio, perché la faccenda delle stelle Michelin è seria: premiano il ristorante, non lo chef. Quindi, questa nuova location a CityLife avrà un peso non indifferente sul destino dell'insegna. Preparatevi, perché il 2027 sarà un anno da leccarsi i baffi!