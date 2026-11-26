Spettacolo

Stefano De Martino è tornato alla guida di "Affari Tuoi" su Rai 1, il celebre game show ispirato a "Deal or No Deal" che mette alla prova nervi e fortuna dei concorrenti con i famosi pacchi.

La puntata ha regalato ai telespettatori e al pubblico in studio una partita ricchissima di emozioni e colpi di scena. Protagonista della serata è stata Maria, arrivata dalla Puglia e accompagnata dalla sorella Anna, pronta a sfidare la sorte e il temutissimo Dottore.

Un inizio da brivido e un cambio rischioso

L'avventura di Maria è cominciata subito in salita, con i primi sei tiri che si sono rivelati decisamente sfortunati. L'apertura di numerosi pacchi rossi ha fatto subito temere il peggio, mettendo a rischio l'intera partita. Stefano De Martino ha commentato che le partite che iniziano così a volte riservano delle sorprese. Nonostante il pessimo avvio, la cifra più alta in gioco, 300mila euro, era ancora lì, a portata di mano.

Il Dottore, senza perdere tempo, ha subito messo alla prova la strategia di Maria con una prima proposta: un cambio pacco. La concorrente ha deciso di lasciare il suo pacco numero quattro per prendere il pacco numero otto, sperando in una svolta. Purtroppo, all'interno del nuovo pacco, ha trovato appena duecento euro, un risultato che ha fatto tirare un sospiro di delusione a tutti. La situazione appariva complessa: in gioco c'erano ancora quattro pacchi rossi, sei pacchi blu e l'incognita del Pacco Nero, pronto a mescolare ulteriormente le carte.

Un ospite speciale che scioglie i cuori

Nonostante la tensione del gioco, c'è stato un momento che ha scaldato gli animi di tutti. Il Dottore è tornato alla carica con un'offerta concreta da ventimila euro. Maria, però, ha mostrato determinazione, rifiutando l'assegno e scegliendo di continuare a inseguire il suo sogno. Ed è proprio mentre la partita entrava nel vivo che è accaduto qualcosa di inaspettato e tenerissimo. Il protagonista è stato Tommasino, un adorabile cagnolino che, semplicemente, non ne voleva sapere di lasciare lo studio.

Di fronte alla dolce ostinazione di Tommasino, Stefano De Martino si è "sciolto" in un gesto di pura tenerezza. Non solo ha permesso al cucciolo di restare, ma gli ha anche chiesto di potergli fare compagnia per il resto della partita, . Questo imprevisto fuori copione ha regalato un attimo di leggerezza e ha dimostrato la spontaneità del conduttore, rendendo la puntata ancora più speciale e memorabile per i telespettatori.

Tra speranze infrante e decisioni coraggiose

La partita è poi ripresa con la stessa adrenalina. Purtroppo, la sfortuna ha continuato a perseguitare Maria che, in un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta, ha aperto proprio il pacco contenente la vincita massima: i 300mila euro. Un momento di pura beffa che ha fatto crollare le speranze. Il Dottore ha cercato di approfittarne, offrendo quindicimila euro in cambio di un solo tiro, ma la concorrente, pur con la delusione negli occhi, ha scelto di non accettare e di proseguire.

Ma la beffa non era finita. Poco dopo, con l'apertura del Pacco Nero, la cifra pescata dal notaio è stata proprio la più alta, 300mila euro. Maria si è ritrovata così con i 200mila, i 30mila e i 10mila euro ancora in gioco, affiancati da quattro pacchi blu. Nonostante le avversità, ha rifiutato un nuovo cambio, dimostrando una resilienza notevole e riuscendo a ribaltare gli equilibri, mettendo il Dottore sotto pressione. Con soli tre pacchi rossi e due blu rimasti, ha preso una decisione forte: ha triturato l'offerta da ventimila euro, continuando a credere nel suo sogno dei 200mila euro.

Il gran finale: un lieto fine comunque

La tensione era alle stelle, ma la situazione ha iniziato a precipitare nuovamente nel giro di pochi minuti. Maria è arrivata al gran finale con due soli pacchi: uno blu e l'altro contenente i 30mila euro. La speranza di portare a casa una vincita consistente si è ridotta drasticamente. Con l'ultima offerta di cambio sul tavolo, la concorrente ha scelto ancora una volta di seguire il suo istinto, rifiutando la proposta.

Infine, Maria ha aperto il suo pacco, scoprendo al suo interno la cifra di 30mila euro. Nonostante le montagne russe di emozioni e le speranze iniziali per cifre ben più alte, 30mila euro rappresentano comunque una vincita significativa e un "lieto fine" che ha strappato un sorriso a tutti. Una puntata che ha avuto tutto: suspense, delusioni, colpi di scena e, soprattutto, un inaspettato protagonista a quattro zampe. E voi, avreste accettato l'offerta del Dottore o avreste tentato fino alla fine?