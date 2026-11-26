Spettacolo

Fausto Brizzi, noto regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, ha condiviso la sua prospettiva sull'essere il «meno famoso» della coppia che forma con Silvia Salis, affermando che «la fama è irresistibilmente comica». Ha raccontato un dettaglio che è tutto un programma: quando va agli eventi con Silvia, sui pass molto spesso si legge semplicemente «Salis», oppure «Salis più uno». A volte, addirittura, «Fausto Salis».

Non è finita qui: agli eventi più formali, Brizzi si ritrova al tavolo «con le mogli», mentre Silvia è con gli uomini. Un'organizzazione che, a suo dire, è il risultato di un «patriarcato nella politica» ancora troppo presente, con tanti ruoli apicali ancora ricoperti da uomini.

Ma il tema si fa più serio quando si parla del figlio della coppia, Eugenio, nato nel 2023. Il piccolo porta il cognome della madre, Salis. Una scelta tutt'altro che casuale, come ha spiegato il regista: «Bisogna dare l’esempio». Ha sottolineato che la percentuale di chi sceglie il cognome materno è «ridicola», spesso legata a situazioni di abbandono o lutto, e che dovrebbe essere una decisione paritaria, arrivando idealmente a un 50/50.

L'idea è partita da Silvia Salis, che a un certo punto ha proposto di «dare un esempio». Hanno deciso di dare a Eugenio il nome del padre di Silvia, e poi anche il suo cognome. Brizzi ha raccontato che Silvia non ha mai conosciuto suo padre, mentre lui ha conosciuto quello di lei, che se ne è andato l'anno scorso, quindi per otto anni è stato il «papà capofamiglia» di tutti. Quella che è nata spontaneamente come una decisione familiare è diventata poi una vera e propria «battaglia civile di Silvia», anche perché la legge lo permette.