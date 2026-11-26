Spettacolo

Antonella Elia è tornata a parlare pubblicamente della sua salute durante il programma Rai 'La volta buona', condotto da Caterina Balivo. L'occasione è servita per aggiornare il pubblico sul suo percorso dopo aver affrontato due operazioni chirurgiche per un tumore borderline: la prima è avvenuta lunedì 19 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma e la seconda il 13 novembre.

La showgirl ha confessato di avere paura. "Purtroppo quando si entra nella malattia ci si illude che sia un percorso a breve termine, ma a volte è un percorso a lungo termine", ha spiegato. Ha poi aggiunto che, dopo l'intervento del 13 novembre, ha ancora da fare e che cerca di prenderla meglio che può, ma ha "un tantino paura".

Elia ha parlato anche della sua paura degli aghi. Antonella ha raccontato che, durante le analisi del sangue, le sue vene si nascondono e spariscono nel nulla, un problema che dovrà gestire durante i trattamenti previsti. Questa preoccupazione è stata condivisa senza filtri con Caterina Balivo e gli altri ospiti presenti in studio.

Per quanto riguarda le tempistiche dei prossimi passi, la showgirl ha rivelato che dovrebbe iniziare la prima seduta di chemioterapia lunedì 30 novembre. Prima di arrivare in televisione, Antonella aveva già voluto condividere il suo stato di salute con i follower attraverso un video pubblicato nelle Story di Instagram.