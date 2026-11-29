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Si preparate a sgranare gli occhi perché La Ruota della Fortuna sta per diventare ancora più folle. Da lunedì 30 novembre, per l'occasione delle feste, il gioco finale della Ruota delle Meraviglie cambia marcia con novità che fanno drizzare le antenne a ogni concorrente.

Partiamo dalla notizia bomba: il montepremi massimo sale. La busta da 200mila euro sparisce per lasciare spazio a un premio da 300mila euro. Sì, avete letto bene, trecentomila euro in palio. Ma non è tutto: a differenza di prima, ogni busta conterrà un premio diverso dall'altra, rendendo l'apertura delle buste molto più adrenalinica. Noi diciamo che l'ansia salirà a livelli altissimi, ma è proprio questo il bello.

La vera rivoluzione però è l'Extra Chance. Al termine delle tre manche del gioco finale, il campione avrà un'ultima possibilità di gioco. Significa girare di nuovo la Ruota, pescare una nuova busta e affrontare un quarto tabellone. Se la risposta è esatta, il concorrente può decidere se tenere i soldi vinti finora o sostituirli con il premio della busta dell'Extra Chance. In pratica, un rischio tutto o niente che rende tutto più interessante.

C'è poi il caso di chi non ha vinto nulla nel Gioco Finale: per loro l'Extra Chance è una manna dal cielo, perché in caso di risposta corretta vinceranno comunque quanto conquistato con questa nuova opportunità. Se invece sbagliano la risposta, non perdono nulla e conserveranno l'eventuale vincita già assicurata.

Al tabellone, insieme a Gerry Scotti, troveremo sempre Samira Lui e l'accompagnamento musicale dei Fortuna Six. Chissà chi sarà il fortunato a portarsi a casa il jackpot delle feste. Voi giochereste con l'Extra Chance o preferireste andare sul sicuro?