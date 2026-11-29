Spettacolo

C'è un momento che a Eugenio Finardi è rimasto addosso più di ogni altro durante la sua esperienza a Ballando con le Stelle, ed è un dettaglio che non ha nulla a che fare con i passi di danza o le telecamere. In un'intervista a Adnkronos, il cantante ha raccontato di un episodio privato avvenuto in camerino, tre o quattro settimane fa, insieme a Monica Guerritore.

Finardi stava per uscire dallo spogliatoio quando a Monica è caduto il foulard che indossava. Grazie agli specchi presenti nella stanza, il cantante ha potuto vedere bene il volto dell'attrice e ha notato un'esitazione nello sguardo di lei, come se temesse di essere giudicata. Per sciogliere quella tensione, Finardi le ha detto: "Monica, fra tre settimane potrai avere i tuoi capelli. Manca pochissimo". Un istante di condivisione e gioia che, a detta del musicista, gli provoca ancora l'emozione.

Proprio per episodi come questo, Finardi ha definito l'ambiente del programma di Milly Carlucci come una sorta di "comunità terapeutica". Secondo lui, la pressione e la stanchezza delle prove finiscono per abbassare le difese dei concorrenti, mettendo i rapporti umani davanti alla competizione. In questo clima, il cantante ha apprezzato il legame con la sua maestra Rebecca Gabrielli, l'amicizia con Ornella Muti e Manuela Moreno, il tifo per Aurora Ramazzotti e l'incontro con Noemi Bocchi, che inizialmente sembrava distante ma che in realtà era solo frenata dall'emozione.

Nemmeno i momenti di tensione in diretta sembrano aver rovinato il bilancio finale. gli screzi con Alberto Matano non sembrano aver lasciato strascichi: Matano, che dopo un paso doble lo aveva definito "un disastro", ricevendo subito una replica dal cantante.

L'eliminazione arrivata alla quinta puntata ha però lasciato un vuoto. Finardi ha ammesso di essersi sentito "orfano" nella prima settimana dopo l'uscita, descrivendo la sensazione come quella che si prova tornando dalle vacanze. Ora, però, il musicista guarda al futuro: nel 2027 tornerà a fare concerti tradizionali e porterà in scena lo spettacolo di teatro-canzone Voce Umana.

Ma onestamente, chi di noi non si è mai sentito un po' orfano dopo un'esperienza intensa? Voi come gestireste il ritorno alla realtà dopo un set così?