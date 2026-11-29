Personaggi

Brad Pitt torna a vestire i panni di Cliff Booth, il personaggio che gli ha regalato l'Oscar nel 2020, in "Le nuove disavventure di Cliff Booth". Non si tratta di un classico sequel o spin-off, ma di un nuovo episodio nella vita dello stuntman già visto in "C'era una volta a... Hollywood". Il progetto vede un terzetto di leggende di Hollywood: Quentin Tarantino ha firmato la sceneggiatura, mentre la regia è affidata a David Fincher.

Il film è arrivato nelle sale il 26 novembre e sarà disponibile su Netflix dal 23 dicembre. La storia ci porta nella Los Angeles del 1977, l'anno di uscita di "Guerre stellari", in un momento in cui Hollywood sta cambiando faccia. Il nostro protagonista si reinventa tra vari lavori: proiezionista al New Beverly Cinema, barman e fixer per i grandi Studios, risolvendo problemi con metodi decisamente ingegnosi e poco ortodossi.

La trama accelera quando l'agente Karen Crosby, interpretata da Elizabeth Debicki, chiama Cliff per conto di Charlie Peters (Scott Caan), una star della TV che ama girare le proprie scene d'azione. Da qui parte una spirale di ricatti, estorsioni, cocktail alla banana, pestaggi e inseguimenti con auto da sfascio, con l'aggiunta di fratelli killer filippini.

Un mix tra pulp e thriller

Il film è un cocktail esplosivo. Da una parte c'è tutto il marchio di fabbrica di Tarantino: le sigarette Red Apple, la Blaxploitation, i richiami ai romanzi di Elmore Leonard e quei giochi meta-cinematografici che ormai sono un classico. Dall'altra, il tocco di David Fincher rende l'opera più cupa e sinistra, trasformandola in una creatura mitologica a metà tra il pulp e il thriller.

Anche l'interpretazione di Brad Pitt segue questo binario: Cliff resta cool, calmo e ironico, ma questa volta mostra una vena violenta e oscura mai vista prima. Un plauso va ai personaggi di Carla Gugino e della stessa Debicki, anche se il modo di guardare alle donne risulta ormai un po' stonato.

Il cinema come un hamburger

In attesa del decimo e ultimo film di Tarantino — che nel frattempo sta per debuttare a teatro a Londra con la farsa "The Popinjay Cavalier" — il regista affida al personaggio di Debicki, ex critica allieva di Pauline Kael, una riflessione sul cinema. Definendolo non come arte, ma come intrattenimento, lo descrive come «un hamburger per le masse».

Se il cinema è davvero un hamburger, questo film sembra essere cotto proprio al punto giusto. Ma voi siete più per il thriller oscuro di Fincher o per il delirio pulp di Tarantino?