Personaggi

Lunedì 16 novembre, il GialappaShow su Tv8 e Sky Uno ha aperto col botto: Pierpaolo Spollon ha affiancato Mago Forest alla conduzione, ma non in un modo qualsiasi! L'attore è spuntato nientemeno che da un gigantesco cavallo di Troia, un ingresso che ha subito acceso la serata. Per lui, un delirio di situazioni imprevedibili, tra cui incontri surreali con il Regista Turco di Toni Bonji e la partecipazione alla fiction La Mamma dei Cani, oltre alla consueta chiacchierata al Caffè Letterario.

Ma Spollon non è stato l'unico a far parlare. Nella puntata di lunedì c'è stata l'incursione dello chef Bruno Barbieri, che si è trovato a tu per tu con la sua parodia firmata Ubaldo Pantani – Anche Giovanni Floris ha fatto la sua comparsa, partecipando a un nuovo episodio di Sensualità a Corte insieme a Marcello Cesena e Simona Garbarino.

Il fronte comicità ha visto Brenda Lodigiani di nuovo come Victoria Cabello e il suo Gay Guida in Chi l'ha Visto? Retired, mentre Giulia Vecchio ha animato lo studio con le sue parodie di Iva Zanicchi ed Emma Marrone. Max Angioni è tornato nei panni di Jaynital, dello Psicologo e di Lele Adani in Ultimo Appuntamento. Ubaldo Pantani ha riproposto Chiofalo, Giovanni Vernia ha portato la sua versione di Ultimo e Stefano Rapone ha fatto una nuova incursione con Le Iene. Non è mancata neanche una versione scatenata di Stefano De Martino, interpretata da Gigi.

E non è finita qui, perché la puntata ha dato spazio anche a Casa Piersilvi, Verità Fuorvianti e alla rubrica dedicata alle start-up con Ascanio Maria Lodovichi, interpretato da Edoardo Ferrario. Immancabili anche le nuove incursioni di Maccio Capatonda con il podcast Storie Male, e i filmati comici come Parola di Tyson e Provaci Ancora Daniel.

La musica ha avuto un ruolo da protagonista con i Neri per Caso, che hanno regalato esibizioni da paura mescolando generi e successi senza tempo. Hanno spaziato da Bohemian Rhapsody dei Queen a All You Need Is Love dei Beatles, fino a un medley originale tra …Baby One More Time di Britney Spears e Chandelier di Sia, insieme a Emma Nolde e Any Other. Non solo, hanno anche omaggiato Madonna con Ray of Light e si sono esibiti in Sentimento pentimento con una versione improbabile di Francesco Gabbani, interpretata da Ross.

A chiudere in bellezza, una speciale sfida musicale tra i Neri per Caso e i BTN, un super team composto da Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi e Ross e Giovanni Vernia. Che dire, una puntata così carica di ospiti e sorprese non si vede tutti i giorni, l'avete recuperata o siete ancora lì a rosicare?