Personaggi

Per chi segue Uomini e Donne, Gemma Galgani non ha bisogno di presentazioni. Presenza storica del programma da ben sedici anni – anche se, per carità, facciamo quindici, quando ancora sfoggiava abitini a fiorellini e usciva con coetanei – la sua capacità di mettersi in ridicolo sembra non avere fine. Dalle lacrime a secco per gente appena conosciuta alle sfilate con mise discutibili e poppe rifatte in diretta, ogni volta pensiamo che abbia toccato il fondo, ma lei, puntualmente, trova un modo per raschiarlo ancora un po'.

L'attacco di Gemma a Liat

Lunedì 16 novembre, però, Gemma è riuscita a stupirci con una vera e propria invettiva contro Liat. Il "motivo"? Liat è più giovane, decisamente più sensuale, e piace all'uomo che la torinese, fino a un attimo prima, snobbava. Ovviamente, l'interesse di Gemma è sbocciato proprio quando Liat ha dichiarato il suo. Noi, a questo punto, ci sentivamo esattamente come Maria Luisa seduta lì dietro, capite bene. Dopo aver sfilato nei panni di Penelope, Gemma si è avvicinata a Liat e, con aria di superiorità, le ha detto: "Sei stata finta anche nella sfilata".

La "sensualità" di Gemma e la classe di Liat

Ora, casomai l'aveste rimosso – e come darvi torto? – noi teniamo a ricordarvi quanto Gemmona sia sempre stata "sensuale". Ma andiamo, stiamo parlando di una che, nel corso delle stagioni, ha indossato outfit improbabili anche per le quarantenni del parterre. Poi, Gemma ha rincarato la dose rivolgendosi alla conduttrice e sottolineando che Liat è più bassa e più formosa di lei. Liat magari sarà più bassa e formosa, ma ha tutto ciò che a Gemma – nonostante lei si creda chissà chi – manca completamente: classe, educazione e rispetto. Perché un'altra, al posto suo, di fronte a chi la attacca con quella rabbia e spocchia, facendo pure bodyshaming (una cosa orribile SEMPRE, ma qui con un pelo sullo stomaco non indifferente, eh), non si sarebbe limitata a risposte sarcastiche. Ne siamo certi, avrebbe reagito con mooolta meno eleganza. Aggressiva, rancorosa, invidiosa e pure cattiva. Sì, Gemma, hai ragione tu, non c'è proprio paragone tra te e Liat, la differenza è abissale.

Tra eroi e teatrini vari

Ma non tutta la puntata è stata un disastro senza speranza. Fabio Conte, ad esempio, si conferma il nostro eroe. Dopo essersela presa con la Galgani, lunedì ha gelato pure Sabrina Zago, che nella sua versione da sposa convinta gli aveva chiesto se non le avesse trasmesso nulla. La risposta di Fabio? Un delizioso "non a me! Mi piacciono altri tipi di eleganza, non il tuo, lo posso dire?". Poi ci sono quelle dame che si dimenano in passerella credendosi Kim Basinger, ma finiscono per sembrare più dinoccolate di Samara di The Ring, spalancando le gambe davanti ai cavalieri. Saranno sempre il nostro guilty pleasure di ogni sfilata mariana. Che per "svelare la vera me" Marina Brochetta avrebbe ballato tutta scosciata e Gloria Nicoletti si sarebbe seduta sulle gambe di un maschione in trattoria l'avremmo potuto prevedere anche senza Paolo Fox.

Le "umili" scuse del programma

E a proposito di prevedibilità, è da un po' che le puntate scarseggiano di argomenti, al punto che per arrivare alle 16.05 devono infilarci confessionali post puntata random. Ma lunedì si è toccato il culmine: oltre alle solite mille clip riassuntive, ci hanno pure propinato un replay al rallenty di quello che era andato in onda TRE SECONDI PRIMA, roba che manco il Var in Serie A. A quel punto, noi abbiamo ufficialmente alzato le mani. Ah, e qualcuno avvisi la Galgani che dichiarandosi "impastata di umiltà" ha dimostrato esattamente l'opposto. Noi, impavidi, intanto, sono sedici anni che ci puppiamo i suoi teatrini in orario di digestione. Se lo sapesse il gastroenterologo, ci cazzia sicuro. E voi, ancora lì a guardare?