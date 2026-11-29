Personaggi

«Non è andata proprio come immaginavo». Con queste parole Chiara Ferragni apre il suo documentario su Netflix, diretto da Leandro Emede, dove mette a nudo il crollo della sua immagine pubblica e della sua vita privata. Al centro di tutto c'è la fine del matrimonio con Fedez, descritto dall'imprenditrice come un rapporto «tossicissimo».

Chiara Ferragni è un'imprenditrice digitale. Insieme a Fedez ha costruito una coppia diventata marchio, con il racconto quotidiano della loro famiglia sui social, ma secondo lei dietro quell'immagine c'erano già crepe chiare.

I segnali del disastro: gelosie e cafoni

La storia è iniziata nel 2016, dopo una canzone del rapper in cui lei veniva citata. Chiara ricorda di aver ascoltato quel verso con curiosità. Nel docufilm parla di tensioni e gelosie, che all'inizio ha scambiato per amore passionale, ma che oggi definisce una dinamica tossica.

Anche i momenti che sembravano semplici gaffe social vengono riletti oggi come segnali d'allarme. Il compleanno di Fedez del 2018, festeggiato in un supermercato tra lanci di cibo, viene ricordato da Chiara come un primo cortocircuito pubblico della coppia.

Il trauma di Sanremo e il bacio

Il vero punto di rottura arriva al Festival di Sanremo 2023. Chiara, scelta come co-conduttrice, temeva la reazione del marito che avrebbe odiato l'idea che lei entrasse nel suo ambiente lavorativo. Prima della serata, lei gli avrebbe chiesto di esserci e di applaudirla.

Il momento culminante è il bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante l'esibizione del cantante. Chiara sostiene che quel gesto fosse stato concordato tra i due artisti, ma per lei il problema è stato il mancato rispetto: «Tutti avevano visto quanto non venivo rispettata da mio marito». L'imprenditrice rivela inoltre di aver aspettato delle scuse che non sono mai arrivate.

Il caso Balocco e la solitudine

Il 15 dicembre 2023 esplode il caso Balocco a causa della sanzione dell'Antitrust per l'operazione commerciale del pandoro e la comunicazione benefica. Il 18 dicembre Chiara pubblica il famoso video di scuse in tuta grigia. Nel documentario svela un dettaglio inedito: quel testo era stato scritto a sei mani, tra lei, Federico e un esperto di pubbliche relazioni consigliato.

In quel momento Chiara si è sentita sola, mentre Fedez ha preferito prendere le distanze, sostenendo di essersi preso «un sacco di fango» pur non essendo interno alla vicenda. La rottura definitiva è avvenuta dopo che lei ha scoperto immagini e conversazioni nascoste sul telefono del marito. Chiara dice di averlo cacciato di casa, ma poi «alla fine è lui a lasciarmi».

Depressione e tradimenti

Dopo la separazione, Chiara racconta di aver attraversato una depressione profonda, arrivando a non riuscire più ad alzarsi dal letto. Ricorda una frase di Fedez detta durante un litigio che l'ha ferita profondamente: «Stai zitta, che adesso non sai neanche fare la madre».

Il documentario affronta anche i presunti tradimenti di Fedez e il legame con Angelica Montini. Chiara sostiene che persone vicine all'ex marito le avessero confermato di sapere tutto, pensando anche a una coppia aperta, cosa che lei nega di aver mai accettato. Il momento più doloroso è arrivato il 19 dicembre 2024, quando Fedez le avrebbe parlato di un sentimento nato con Montini poco prima del matrimonio. Chiara racconta di essersi sentita abbandonata come un giocattolo che non funziona più. La ripartenza passa da gesti piccoli: un film con i figli, una canzone, un libro.

Sinceramente, dopo aver visto tutto questo, chi crede ancora che i social dicano la verità?