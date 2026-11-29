Personaggi

Il sabato sera del 28 novembre 2026 è stato un vero campo di battaglia tra Rai e Mediaset. Da una parte Ballando Con Le Stelle, condotto da Milly Carlucci, che ha conquistato lo share del 26,8%. Dall'altra Tú Sí Que Vales di Maria De Filippi, che si è fermata al 24,2%.

Però, attenzione al numero di spettatori, perché qui il discorso cambia. Nonostante lo share più basso, il programma di Maria De Filippi ha attirato più persone davanti allo schermo: 3.558.000 spettatori contro i 2.668.000 del formato di Viale Mazzini. Praticamente una situazione in cui entrambi possono dire di aver vinto a seconda di come guardate i numeri. Onestamente, in un autunno così combattuto, è normale che la sfida rimanga così serrata.

La battaglia degli altri canali

Se le ammiraglie si sono date battaglia, le reti cadette hanno seguito strade diverse. Su Rai2 SWAT ha preso il 3,8% di share, mentre Rai3 con Mappe Corsare è arrivata al 2,7%. Rete4 ha puntato sull'action con il primo episodio di Red, raccogliendo il 2,3%.

Italia Uno ha scelto i classici con Biancaneve e il cacciatore (3,7% di share), mentre La7 con In Altre Parole ha raggiunto il 6,7%, scendendo poi al 4,5% nella seconda parte, In Altre Parole…Ancora. Per chi preferisce i motori, la Formula 1 su Tv8 ha ottenuto il 3,1%, confermando che lo sport tira sempre. Sul Nove Accordi&Disaccordi ha sfiorato il 3%, mentre Programmato per Uccidere su Canale 20 ha chiuso all'1,6%.

Chiudiamo con i canali più piccoli: RaiMovie con Piedone d’Egitto ha preso l'1%, RaiPremium con la replica del finale di Doc – Nelle tue mani 4 l'1,4% e TopCrime con La Signora in Giallo il 2%.

Access prime time: Affari Tuoi vola

La sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi è stata decisamente a favore del gioco dei pacchi, che è volato al 24,9% di share contro il 20,7% della concorrenza. Il distacco tra i due formati sta diventando ampio e sembra che il Servizio Pubblico abbia ormai preso il sopravvento in questa fascia oraria.

Con numeri così, la prossima settimana l'offerta televisiva rischia di diventare ancora più aggressiva. Ma secondo voi, chi vincerà la guerra dei pacchi e dei passi di danza?