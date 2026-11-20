Personaggi

Preparatevi a un autunno bollente, perché Belve, il programma cult ideato e condotto dalla nostra Francesca Fagnani, è ufficialmente in rampa di lancio per la sua ottava stagione! Dal prossimo 24 novembre, segnatevi il martedì in agenda, perché in prima serata su Rai 2 la Fagnani torna a far tremare i vip.

I suoi iconici faccia a faccia sono pronti a mietere nuove vittime, o meglio, a far tirare fuori il meglio (e il peggio!) dai personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. La giornalista non farà sconti, con le sue domande chiare, dirette e, diciamocelo, spesso decisamente irriverenti. Gli ospiti dovranno avere fegato, perché qui ci si mette in gioco sul serio!

E la grande novità che ci fa già volare è la ripresa dei famosi provini, che quest'anno cambiano nome in “Belve in prova”. Significa che anche le persone comuni avranno la chance di sedersi su quello sgabello iconico e confrontarsi con l'intrepida Francesca. Immaginate i colpi di scena! Non mancherà, come di consueto, il gran finale con la sigla di chiusura, che è un vero e proprio regalo per noi spettatori, con tutti i fuori onda degli ospiti. Quel momento è ormai leggenda!

Chi avrà il coraggio di essere la prossima 'belva' a finire sotto l'occhio implacabile di Francesca Fagnani? Noi non vediamo l'ora di scoprirlo!