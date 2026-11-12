أزياء جرأة وبس! النجمات يكسرن الدنيا بفساتين LACMA Gala 2026

ترفيه

يا عمري، الفساتين الجريئة سوت هوسة حقيقية على السجادة الحمراء لحفل LACMA Art+Film Gala 2026، اللي جمع أهم نجمات السينما والموضة بمتحف لوس أنجلوس للفنون. طبعاً البنات ما قصروا، الإطلالات تنوعت بين التصاميم المكشوفة، والقصّات اللي مو تقليدية، والفساتين الشفافة. المشهد هذا أكد إنو النجمات ما يقبلن بأي شي عادي، كل وحدة تريد تترك بصمتها الخاصة.

هاي الفتحات العالية، بطلت تكون مجرد تفصيل صغير بالفساتين مال سهرة، لا صارت جزء أساسي بالتصميم، خاصةً لمن توصل لمستوى الورك. مثلاً، العارضة الجنوب إفريقية كانديس سوانبويل، فستانها الفضي من دار "غوتشي" الإيطالية كان بيه فتحتين كلش عاليات، ويا شراريب طويلة من الكريستال تخلي الفستان يتحرك وياها بشكل يخبل. ونجمة السوشيال ميديا الأمريكية أليكس إيرل، اختارت فستان فضي مشابه هم من "غوتشي"، جان بيه تفاصيل معدنية تتدلى ويا فتحات جانبية وياقة كلش عميقة. يعني اللعبة صايرة جد!

الظهر المفتوح هم ما يرضى يكون أقل، بالعكس، فرض حضوره بقوة. شفنا العارضة والممثلة البريطانية روزي هنتنغتون وايتلي بفستان أسود من "غوتشي"، جان ظهرها كله مكشوف، ومثبت بمشبك صغير بس يحمل شعار الدار. القصّة من كدام جانت بسيطة، بس الظهر هو اللي انطى الإطلالة كل الجرأة.

الجرأة ما وقفت يم الفتحات بس، العارضة والموسيقية الأمريكية من أصول كورية سو جو بارك، راحت لمكان ثاني تماماً. فستانها الشفاف جان مزين بريش يتطاير، والملابس الداخلية مالها جانت واضحة كلش تحته. يعني جرأة وتجريب سوا، والنتيجة؟ كلنا نشوفها!

حتى الفستان الأبيض، اللي غالباً ما نرتبط بيه بالهدوء والرصانة، إيميلي راتاجكوسكي العارضة والممثلة الأمريكية انطته قراءة مختلفة. فستانها الأبيض جان بيه قصة عنق "الهالتر" وفتحة صدر كلش عميقة، ويا تفاصيل مكشوفة بالظهر والجوانب وشق ساق عالي. منو قال الأبيض ما يسوي شي؟

وبعيداً عن الشفافة والفتحات، العارضة والممثلة البريطانية آيريس لو، فستانها جان بيه تفاصيل لؤلؤ تشبه أصداف عرق اللؤلؤ تتداخل ويا طبقات شفافة. الفستان جان يبين كأنه قطعة فنية أكثر من ما هو فستان سهرة عادي. وأخيراً، الممثلة الأمريكية أوديسا أزيون خطفت كل الأنظار بفستانها الأحمر القرمزي من قماش يلمع، جان حجمه واسع ويا طيات منحوتة. جانت لابسة معطف ضخم بس بستايل فستان مكشوف الأكتاف، وفتحة صدر عريضة، وكملت إطلالتها بحذاء عالي الساقين جلد سويدي بني. بالنهاية، منو حتكون الأكثر جرأة بالحفل الجاي؟