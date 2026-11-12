مهرجان القاهرة السينمائي انطلق بدورته الـ47 بفيلم «I Play Rocky»

ترفيه

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ47 بحفل افتتاح كبير على السجادة الحمراء بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين. من أوائل الفنانين اللي وصلوا كانوا النجمة أروى جودة، والنجمة عايدة رياض، والفنان عمرو عابد، وياهم الإعلامية بوسي شلبي.

اختار المهرجان الفيلم الأمريكي «I Play Rocky» للمخرج بيتر فاريلي ليكون فيلم الافتتاح، ويجسد الممثل الأمريكي أنتوني إيبوليتو شخصية سيلفستر ستالون. ويشارك في بطولة الفيلم مات ديلون، وآناصوفيا روب، وبي جيه بيرن، وتوبي كيبل، وترايسي ليتس، وجاي دوبلاس، وكيكي سيتو، والعمل من تأليف بيتر جامبل.

المهرجان، اللي يترأسه الفنان الكبير حسين فهمي، يستمر لغاية يوم 20 نوفمبر 2026، وهو يحتفل بمرور 50 سنة على تأسيسه، وقد انطلقت دورته الأولى عام 1976، وهو من أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، والوحيد عربيًا وأفريقيًا المعتمد ضمن الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. وهذا الشي يثبت مكانته كمنصة حقيقية للسينما بكل أنواعها.