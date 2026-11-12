عماد كمال يصدمنا بخبر دويتو ويا حمادة هلال! اكو بعد مفاجآت ثانية؟

ترفيه

قبل كم يوم، فناننا وملحّننا عماد كمال، خلال لقاء خاص، حچى إلنا تفاصيل شغل عدل ويه النجم حمادة هلال بأغنية "المصريين". كمال جان طاير من الفرحة بالنجاح اللي حققته الأغنية وبالتفاعل اللي شافه من الجمهور، خصوصًا بعد ما شاركت الأغنية بندوة حرب أكتوبر، اللي وصفها بأنها ندوة كلش مهمة .

عماد كمال لحّن الأغنية وأداها حمادة هلال بصوته، وقال إن التجربة كانت مميزة بالنسبة إله، لأنها أغنية وطنية تحمل رسالة مهمة وتعبر عن مشاعر الانتماء والاعتزاز بالوطن. وسعادته ما اقتصرت على التعاون الفني، بل امتدت لردود فعل الجمهور، وكان وصول الأغنية للناس ومشاركتها بمناسبة وطنية مثل ندوة حرب أكتوبر مصدر فخر إله.

مفاجأة الدويتو الجديد: شنو السالفة؟

بس الخبر اللي صدگ خلانا نصيح "يا بوي"، هو المفاجأة الفنية اللي فجرها عماد كمال خلال نفس اللقاء. الرجال أعلن إنه حاليًا ديحضّر دويتو غنائي جديد يجمع بيه ويه حمادة هلال! يعني اكو مشروع فني دا يشتغلون عليه هاي الفترة، وهسه همه محتارين بين أغنيتين حتى يختارون الأنسب ويقدمونها للجمهور.

الاختيار يدور بين أغنية درامية عاطفية، وأغنية ثانية مبهجة مليانة طاقة إيجابية. والقرار النهائي لحد الآن ما انحسم، وهم يفكرون بالأغنية الأنسب للتجربة الفنية الجديدة. عماد كمال وضح إنه الدويتو المنتظر راح ينزل خلال موسم الصيف، وهاي خطوة كلش متحمسين إلها الطرفين، خصوصًا إنه الشغل هذا راح يجمع تلحين وأداء غنائي، وراح يكون مفاجأة قوية لجمهور حمادة هلال وكل محبين الموسيقى.

تقدير وحكاية "وقت المغرب"

عماد كمال عبّر عن تقديره الكبير لحمادة هلال فنيًا وإنسانيًا، ووصفه بنجم مميز عنده قدرات فنية كبيرة وشخصية محترمة وتعامل راقي مع المحيطين به. وأشار إلى موهبته الواضحة وقدرته على تقديم أعمال متنوعة تصل للجمهور.

روى عماد كمال قصة كلش حلوة وطريفة جمعته بالنجم حمادة هلال. گال إنه التقاه أربع مرات بحياته كلها بس، بس الشي اللي لفت انتباهه إن كل هاي اللقاءات جانت تصادف وقت صلاة المغرب! الرجال گال هاي المصادفة تكررت بكل مرة يلتقي بيها حمادة هلال، وهذا الشي ترَك عنده انطباع كلش مميز عن شخصية النجم، خصوصًا إنه حمادة هلال چان دايماً حريص على أداء الصلاة والاهتمام بواجباته الدينية.

وأكد عماد كمال إن حمادة هلال شخصية محترمة ومتدينة وفنان مبدع، وإن هاي الصفات خلته يكن إله كل التقدير. وبالنهاية عبّر عن سعادته بالتعاون ويه حمادة هلال بأغنية "المصريين"، وتمنى إن الدويتو الجديد اللي راح ينزل بالصيف ينال إعجاب الجمهور ويحقق النجاح المنتظر.

هسه سؤالنا الكم: برأيكم يا أغنية راح يختارون؟ الدرامية لو المليانة طاقة إيجابية؟