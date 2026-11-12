أحمد العوضي: من الشرقية للإسكندرية.. ورمضان 2027 بالطريق!

ترفيه

يا عيني على جماهير الشرقية! ما قصروا أبدًا لما رفعوا لافتة كبيرة لأحمد العوضي تعبر عن شوقهم ورغبتهم يشوفوه. يعني الدعوة صارت رسمية مو بس سوالف!

العوضي شكر أهالي الشرقية، و بنفس الوقت أكد عزمه يزور جمهوره الباقين بالإسكندرية. يعني صار عنده جدول سفرات كامل.

وعلى صعيد الدراما، حضروا نفسكم لرمضان 2027، فالعوضي سيطل علينا بمسلسل جديد اسمه "سلطان الديب". يعني مو بس لقاءات جماهيرية، اكو شغل قوي بالطريق.

يا ترى بعد الشرقية والإسكندرية، منو المحافظة الجاية اللي العوضي راح يزورها؟