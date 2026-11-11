أحمد حسن راؤول يفجّر مفاجأة: صابرين النجيلي تغني شعبي لأول مرة!

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فجّر الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول مفاجأة من العيار الثقيل، صابرين النجيلي رح تغني «شعبي» لأول مرة! هاي الخطوة الجريئة رح تكون ضمن مسرحية «علمي علوم» اللي يوم 13 نوفمبر رح تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض المنتظر.

المسرحية مو بس عليها العين، بيها كوكبة من النجوم اللي يحبهم الجمهور، مثل دينا الشربيني وسيد رجب، وويزو وأوس أوس، وصبري فواز وأحمد عبد الوهاب ومصطفى البنا وآية عبد الرازق. راؤول حچى إن الأغاني كلها من كلماته، بينما كمال عمارة تولى الموسيقى والألحان، والتوزيع الموسيقي كان من نصيب هاني ربيع، وأعمال الميكس والماستر على ماهر صلاح. المسرحية بيها أكثر من شكل غنائي، منها أغنية شعبية رح تغنيها صابرين النجيلي، و"فينال" يشاركون بيها كل أبطال العمل. التحضيرات للأغاني أخذت شهر كامل، وحتى سيد رجب غنى، وهذا يدل على إن الشغلة مو چذب، وراؤول وعد الجمهور بـ"تجربة مسرحية غنائية مميزة" — يعني ننتظر ونشوف الإبداع.

بس راؤول مو بس يم المسرح، لا عيني! هذا الرجال عنده سوالف ويا أكبر الأسماء بالساحة. عبر عن فرحته بالتعاون ويا إليسا بأغنيتها الجديدة «سهلة الأذية» اللي طرحتها ضمن ألبومها الأخير وحققت تفاعلًا ملحوظًا عقب طرحها. الأغنية من كلماته، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عبد السلام. وفوگ كل هذا، تحضّر لأغنية جديدة ويا عمر كمال رح تنزل خلال الأيام الجاية، وهاي هم من كلماته، وألحان مروان صيداوي ووسام عبد المنعم. وبعد شنو؟ تعاون ويا أحمد سعد بأغنية «تطمن» اللي نزلت ضمن ألبوم «الموسيقى العربية»، وهي هم من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي.

أحمد حسن راؤول أكد إن سنة 2026 (يعني هاي السنة اللي احنا بيها) جانت سنة حافلة اله، قدم بيها حوالي 15 عمل غنائي. وما رح يوقف هنا، عنده مشاريع فنية ثانية رح يكشف عنها السنة الجاية. ناوي يركز على تحضير ألبومات السنة الجاية من بداية الفترة الجاية، بعد ما انشغل هواي بعدد من الأعمال الفنية اللي أخذت كل وقته بالأشهر اللي فاتت. يا ترى صابرين النجيلي رح تگلب الموازين بالأغنية الشعبية لو بس مجرد مغامرة؟ إحنا متشوقين نشوف ونسمع!