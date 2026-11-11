محيي إسماعيل احتفل بعيد ميلاده بدار كبار الفنانين.. والفرحة طاكة!

ترفيه

يا هلا بالفنان محيي إسماعيل، اللي قبل كم يوم احتفل بعيد ميلاده بدار إقامة كبار الفنانين. الاحتفال جان كلش حلو، بين المقيمين والعاملين بالدار، والأجواء جانت مليانة ود ومحبة، يعني صدك لقطة تفرح القلب من نشوف هيج اهتمام.

هو مو بس احتفل، قبل فترة قريبة حجة عن إقامته بالدار ببرنامج "صاحبة السعادة" ويا الإعلامية إسعاد يونس. هناك استعادت وياه إسعاد يونس كل ذكريات مشواره الفني، من المسرح للتلفزيون والسينما، وشلون أعماله تركت بصمة قوية بقلوب الجمهور. سألته إسعاد يونس بذاك اللقاء: "عامل إيه هنا؟ مبسوط؟" وجاوبها محيي إسماعيل بكل صراحة ومن كل كلبه: "آه جدًا".

يعني الرجال مبسوط بدار كبار الفنانين، وهذا اللي قاله بنفسه. شكد حلو نشوف اهتمام بالفنانين الكبار وتقدير لمسيرتهم.

شنو رأيكم بدار كبار الفنانين؟ تتمنون كل الفنانين نهاية خدمتهم تكون هيج؟