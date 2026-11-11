معرض القاهرة للكتاب 2027: مجدي يعقوب وأحمد لطفي السيد على الواجهة!

ترفيه

يا جماعة، سمعتوا آخر الأخبار الحلوة؟ اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الأحد الماضي، تحديدًا ٨ تشرين الثاني لسنة ٢٠٢٦، أقرت شعار جديد وحلو لدورتها الثامنة والخمسين اللي حتجينا بـ ٢٠٢٧. الشعار هو "مصر تقرأ"، وصدك من هسه نحس بيه طاقة إيجابية تشجع على المطالعة والقراءة. المعرض راح يفتح أبوابه من يوم ٢٠ كانون الثاني/يناير ويستمر للثاني من شباط/فبراير لسنة ٢٠٢٧.

بس هذا مو كل شي! الصدمة الإيجابية والكبرى كانت باختيارهم لشخصيتي المعرض اللي الكل راح يحجي بيها. تخيلوا منو؟ طبيب القلب العالمي، الدكتور مجدي يعقوب، ويا المفكر الراحل الكبير أحمد لطفي السيد! يعني فكرة اختيارهم الاثنين سوا تجنن وتخلي الكل متشوق يشوف تفاصيل الاحتفال بهم.

وزارة الثقافة المصرية وضحت ببيان رسمي إنو أعضاء اللجنة العليا، باجتماعهم الثالث ذاك اليوم، اتفقوا على اختيار شخصية معاصرة وأخرى أثرت الحياة الثقافية والعلمية والأدبية المصرية والعربية.

وبحسب البيان، اختير الدكتور مجدي يعقوب تقديرًا لمسيرته العلمية والإنسانية وعطائه المتميز. أما المفكر الراحل الدكتور أحمد لطفي السيد، رائد التنوير، فاختير تقديرًا لإرثه الفكري العميق ودوره الريادي في النهضة الثقافية والوطنية.

اللجنة همّ ما نسوا الصغار! اختاروا الروائي الراحل محمود سالم والكاتب جار النبي الحلو شخصيتي معرض الطفل المصاحب للمعرض الدولي، تقديرًا لمسيرتهما الأدبية الرائدة وبصماتهما في إثراء أدب الطفل والمشهد الثقافي في مصر والعالم العربي.

وطبعًا، الكل يتذكر الدورة اللي فاتت من المعرض اللي صارت بمركز مصر للمعارض الدولية. شعارها جان "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا"، واستقبلت أكثر من ستة ملايين زائر خلال ١٢ يوم.

فكرة اختيار شخصيات عظيمة مثل الدكتور مجدي يعقوب تخلي الواحد يحس بالفخر، مو بس لأهل مصر، وإنما للعرب كلهم. هل يا ترى راح تنجح الدورة الجديدة وتحطم أرقام القياسية اللي فاتت؟ شنو رأيكم بهالاختيارات؟