جيهان الشماشرجي: هيج تزوجت وبعرس يجنن! ورسالة لزوجها تذوب القلب

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فنانتنا الجميله جيهان الشماشرجي، اللي دائمًا تخطف الأنظار بأناقتها وأدوارها الحلوة، فاجأت المتابعين ونزلت على صفحتها الرسمية بفيسبوك صور من حفل زفافها اللي جان كلش راقي. تعرفون على منو؟ على مدير التصوير إبراهيم النجاري. العرس جان بالقاهرة، وتخيلوا، جان مقتصر بس على الأهل والأصدقاء المقربين. يعني بعيد عن صخب الأضواء والشهرة، احتفال دافي ومليان حب، وهيج عرس يجنن أحلى شي صراحة!

بس اللي صدگ خلى الإنترنت يضج وكله يتغزل بالحب، هي الرسالة الرومانسية اللي كتبتها جيهان لزوجها إبراهيم. گالت إن إبراهيم هو من أكد لها فعلًا أن العلاقة الحقيقية لا تدور فقط حول المشاعر، بل حول الراحة والأمان والصداقة. شگد حلو هذا الكلام العميق والراقي! مو بس مشاعر طايرة بالسما، لا، راحة وأمان وصداقة، وهذا اللي نبحث عنه كلنا بحياتنا، مو لو أني غلطان؟ يعني صراحة كلامها حسيته مو بس مجرد تهاني، لا، هذا دليل على علاقة قوية ومبنية على أسس صحيحة.

زين، والجميلة جيهان مو بس عروس ودا تذوبنا بالرومانسية، هي هم فنانة مجتهدة وعندها مشاريع قوية. حالياً، هي دتجهز لتجربة درامية جديدة راح تكون من العيار الثقيل بمسلسل "الفلكي". منو وياها بالبطولة هالمرة؟ النجم أحمد مكي! تخيلوا هذا الثنائي سوا برمضان 2027، والعمل ضمن المنافسة المنتظرة للموسم الرمضاني. ومن هسه متحمسين نشوف الكيمياء اللي بينهم على الشاشة!

وهاي مو أول مرة جيهان تخطف الأنظار بإطلالاتها أو أخبارها الحلوة. قبل فترة مو بعيدة، تحديداً بـ"أكتوبر الماضي"، الكل جان يحجي على لوكها الأنيق والمميز بأسبوع الموضة بباريس Paris Fashion Week. هي دائمًا تعرف شلون تختار اللوكات اللي تخليها محط الأنظار وتبرز أناقتها بشكل مو طبيعي. من إطلالة باريس لأجواء العرس، جيهان الشماشرجي تثبت إنها نجمة بكل الأوقات!

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