«شنو القصة؟».. هاني رمزي انفعل على إيمي طلعت زكريا وكشف وصية أبوها بخصوص «غبي منه فيه 2»

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الفنان هاني رمزي ما سكت وطلع حرگته وزعلته على تصريحات إيمي طلعت زكريا. إيمي كذبت كلام هاني عن وصية ورغبة مشتركة بينه وبين أبوها المرحوم طلعت زكريا حتى يسوون جزء ثاني من فيلمهم الكوميدي الناجح "غبي منه فيه".

هاني أكد إنه هذا المشروع مو فكرة جديدة وطلعت فجأة، لا والله، السالفة بيها سوالف ولقاءات ودية جمعته بالراحل، اللي چانت تربطه بي علاقة زمالة وصداقة قوية بعيد عن الأضواء. من طلع الجدل بالاعلام والسوشيال ميديا، هاني رمزي استغرب كلش من هجوم إيمي عليه أو تشكيكها بكلامه، وكال إنه ما يدري ليش إيمي حچت هيچ، وإن اللي بينه وبين طلعت چان كبير جداً.

وأشار هاني إلى إنه نجوم العمل، وعلى راسهم المرحوم حسن حسني ونيللي كريم، كلهم چانوا متحمسين لفكرة جزء جديد يستغل النجاح الجماهيري الرهيب للجزء الأول، وردد: "شنو العيب بهذا الحچي؟ إيمي ليش متضايقة؟". السالفة ما وقفت بس على مشروع الفيلم، لا، هاني رمزي حچه على اتهامات إيمي لزملاء أبوها بالتخلي عنه وعدم زيارته بفترة مرضه. هاني عبر عن انزعاجه الشديد من فتح هذا الملف بهالطريقة، وأكد إنه هو فعلاً زار المرحوم بمرحلة سابقة من مرضه، وأخوها يدري بهالزيارة كلش زين.

ولفت إلى إن إيمي اذا ما تدري أو ما عندها علم ببعض الزيارات، هذا أبد ما يعني إنه ما صارت زيارات، وضاف بحزن إنه عيب كبير يحچون بموضوع مثل هذا. وبنفس الوقت، هاني رمزي چان موضوعي ووضح سبب غيابه عن أيام طلعت زكريا الأخيرة، واقر إنه هو ما گدر يزوره بالفترة الحرجة الأخيرة اللي قبل وفاته مباشرة بسبب ظروف خاصة مرت بي. ورجح كلام إيمي صحيح بخصوص غياب البعض بهالأيام الصعبة.

وختم كلامه بمدح كبير لدور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اللي چان حلقة وصل دائمة حتى يبلغ الزملاء بتطورات صحة الراحل ويطمنون عليه طول فترة مرضه.