يا ستار! محمد سلام خطف الأضواء بمهرجان القاهرة السينمائي

ترفيه

شهدت السجادة الحمرا لمهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ47، حضور الفنان محمد سلام. مو بس هو، وياهم المخرج أمير الشناوي، والفنانة الجميلة يسرا اللوزي، ووحمزة العيلي، كلهم حضروا.

طبعاً هذا المهرجان الراقي اللي يرأسه الفنان الكبير حسين فهمي، مو بس احتفالات ولمة فنانين. هاي الدورة الـ47 مالتهم بيها برنامج كلش قوي وموسع. يعني شكو شي يخص السينما راح تلكونه هناك! عدهم لقاءات حوارية تخلي الواحد يتعلم، وعدهم جلسات سينمائية متخصصة اللي نسميها (ماستر كلاس)، كلها تصير ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما". ويشرف على هاي الأيام الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم. البرنامج يمتد من 12 نوفمبر ولحد 19 نوفمبر 2026.

وتدرون كم واحد يشارك بهذا البرنامج؟ ستطعش مخرج ومنتج وفنان، وياهم هواية متخصصين بصناعة السينما، مو بس من مصر لا والله، حتى من غير دول بالعالم. الهدف من هاي اللمة، هو حتى يعطون فرصة للجمهور ولصناع الأفلام، علمود يتعرفون على تجارب هالعالم الكبيرة، يشوفون خبراتهم الإبداعية والشغل اللي يشتغلوا. وهمين حتى يناقشون ويتبادلون الأفكار عن صناعة السينما وكل تفاصيلها اللي ما تخلص.

بس مو هذا كل شي! المهرجان هذا، برئاسة فناننا حسين فهمي، مسوي احتفالية خاصة كلش حلوة هاي السنة. ليش؟ لأن د يحتفلون بمرور خمسين سنة على تأسيسه! يعني نص قرن يا جماعة! الاحتفالية صايرة ضمن فعاليات الدورة الـ47 نفسها، والمهرجان كله راح يظل شغال وداير، ولحد 20 نوفمبر 2026، وكل هذا تحت شعار كلش راقي ومناسب: "خمسون عامًا.. من حكاية اسمها القاهرة".

هسه نجي على الشغلات الثقيلة. ترى هذا المهرجان مو أي كلام، هو المهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعتمد ضمن الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). تدرون شوكت تأسس؟ بعام 1976! يعني صدك من أقدم وأعرق المهرجانات السينمائية بمنطقتنا العربية وبالقارة الأفريقية كلها. والمهرجان هذا مو بس احتفالات وخلص، لا، يقام سنوياً برعاية وزارة الثقافة المصرية، وعلى طول تاريخه قدر يبني مكانة قوية كمنصة أساسية ومهمة للسينما المصرية والعربية والعالمية. يجمعون بيه كلشي حلو، من عرض الأفلام للحوارات الثقافية، ويساعدون بتطوير صناعة السينما واكتشاف المواهب الجديدة والمشاريع الواعدة.