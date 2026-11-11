ماجد المهندس يضرب بغداد بحفل ثاني! التذاكر طارت بنص ساعة... يا ستار!

ترفيه

يا جماعة الخير، الخبر اللي يفرح القلب وصل! بعد ما تذاكر حفل البرنس ماجد المهندس الأول خلصت بلمح البصر – حرفياً بنص ساعة بس! – فريقه أعلن عن ليلة ثانية ببغداد، استجابة للموجة الجماهيرية اللي صايرة على رجعة البرنس لعاصمتنا الحبيبة بعد غياب فوگ الثلاثين سنة. بغداد كلها مشتاقتله!

تخيلوا بس، الحفل المنتظر يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، قبل ما يبدأ أصلاً، 105 آلاف شخص رادوا يحضرون، وأكثر من 20 ألف شخص چانوا صافين سراوات للحجز الإلكتروني. المسرح مال نخيل بغداد سووه كَبُر لخاطر عيون الجمهور ووسع لـ10 آلاف شخص، بس همينا التذاكر طارت بنص ساعة! هذا مو حفل، هاي حالة حب!

المهندس من جهته، دز رسالة مصورة لجمهوره بالعراق، وقال بيها كلام يذوب القلب: "أهلي وناسي بالعراق الحبيب، مهما بعدت المسافات وطال الزمن، أنتم موجودون بقلبي دائماً". ووصف بغداد بأنها عاصمة الحب والجمال والفن والإبداع. والأحلى من هذا كله، البرنس ما قصر وية جمهوره، من سمع بعوائل ما لحگت تحجز تذاكر الحفل الأول، وجه بتأمين التذاكر لهم ودعاهم إلى الأمسية. مكتبه الإعلامي، اللي يديره المخرج فؤاد مفلح، وصل رسالته بوضوح: "أنتوا ضيوف البرنس". يعني كرم وأصالة!

هاي الأمسية جاية وية نشاطه الفني المستمر، بعد ما نزل ألبومه العراقي "مفرفح" بشهر آب (أغسطس) 2026، اللي چان بيه خمس أغاني ولا أروع: "مفرفح"، و"سويلي موعد"، و"إنت وين"، و"عاشرتهم"، و"تعال اليوم". أما الحفل الأول، فتشارك فيه فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، وبتنظيم شركة Be Event وتحت إشراف مجموعة روتانا الفني.

يعني باختصار، ماجد المهندس جاي يكسر الدنيا ببغداد! هسة السؤال هو، يا ترى الليلة الثانية هم راح تطير تذاكرها بنفس السرعة لو راح يلحگون عليها المحظوظين هالمرة؟