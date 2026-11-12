«تمكين»: عمرو سعد ومحمد سامي راجعين "يخربون الدنيا"!

ترفيه

النجم عمرو سعد راح يبدي تصوير مسلسله الجديد اللي اسمه «تمكين» نهاية هذا الشهر. المصدر يقول إن التصوير يبدأ بعد الانتهاء من كتابة تفاصيل الحلقات الأولى من العمل.

شوفوا الكَرار اللي راح يشارك بـ«تمكين» كضيوف شرف، مو طبيعي! مو بس واحد أو اثنين، لا، القائمة تطول وتضوي. عدنا عصام عمر، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد زاهر، وأحمد داش، وفوكهم النجمة إلهام شاهين، والمصدر يشير إلى وجود فنانين آخرين دون ذكر أسمائهم. بالله عليكم، شكد تتوقعون راح تكون المشاهد قوية و"توب" بهيج أسامي؟

تدورون ورا الكواليس؟ وكان سعد قد تعاقد على بطولة المسلسل بعد تعطل مشروعه الدرامي «أولاد حارتنا» للأديب نجيب محفوظ، والمسلسل يعيد التعاون بينه وبين المخرج والمؤلف محمد سامي. وكان الاثنان قد قدما معاً مسلسل «سيد الناس».

أما عن طاقم البطولة الرئيسي، فكلها نجوم تقيلة! عدنا النجمة ياسمين صبرى، وياها أحمد رزق، وفتحي عبدالوهاب، وماجد المصري، وخالد الصاوي. وتجدر الإشارة إلى أن اسم أحمد رزق ورد مرتين في قائمة الأبطال.

بصراحة، من نشوف هيج تجميعة نجوم، ويا مخرج شاطر مثل محمد سامي، وممثل بطل مثل عمرو سعد، ما أتوقع غير مسلسل "يصعد للگمر". يا ترى «تمكين» راح يصير حديث الكل وينسى الكل؟ لو مجرد حلقة وصل قبل لا يفاجئونا بشي أعظم؟