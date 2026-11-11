من منى زكي لكارمن بصيبص... الكاري رجع وبقوة غير شكل!

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يا جماعة، خلاص عوفوا الشعر الطويل اللي تعودنا عليه! الظاهر النجمات قرروا يسوون ثورة بستايل الشعر، خصوصاً نجمات الدراما. خلال الفترة الأخيرة، شفنا الكاري رجع وبقوة بأطوال مختلفة، وهالشي مو صدفة، مجموعة كبيرة من النجمات العربيات اختاروه حتى يجددون شكلهم ويغيرون عن التسريحات الطويلة المعتادة.

الكاري اليوم مو قصة وحدة، لا، كل نجمة ضافت لمستها الخاصة. من منى زكي اللي فاجأتنا بغرة أمامية وشعر واصل للذقن، لكارمن بصيبص اللي نطت حيوية لقصتها القصيرة بالتموجات الحلوة، ومروراً بإيمان العاصي وستيفاني عطالله وريان حركة، كل وحدة بينت الكاري بطريقتها. هذا التنوع يثبت إن الكاري قصة متغيرة وتقدر تبدل شكل الوجه بالكامل بدون ما نحتاج لتسريحات معقدة كلش.

منى زكي: الكاري الشبابي بغرة جريئة

منى زكي رجعت لقَصة الكاري القصير اللي جانت فد فترة جزء من طلّاتها المُميزة. هالمرة شفنا الكاري مالها خلال مهرجان الجونة السينمائي بسنة 2026، وجانت قصة الشعر واصلة لحدود الذقن، وياها غُرة أمامية نازلة وخصلات محاوطة الوجه. هذا الستايل مو بس رجّعها شباب، لا، بالعكس أبرز ملامح وجهها بطريقة كلش كيوت وحلوة. وبإطلالات ثانية، شفناها بالشعر القصير ويا تموجات خفيفة، هالشي ضاف حركة للخصلات وابعدها عن المظهر المستقيم الكلاسيكي. بصراحة، شلون منى زكي تغير شكل الكاري وياها بين التصفيف الناعم والتموجات، مع احتفاظها بالطول القصير اللي يحدد الوجه، هذا فد شي يخلينا نفكر نجرب الكاري ونشوف شلون راح نطلّع بيه.

كارمن بصيبص: من الطويل للقصير بلمسة حيوية

كارمن بصيبص قررت تسوي نقلة نوعية وتغير لوكها من الشعر الطويل للكاري القصير خلال سنة 2026. اختارت قصة شعر واصلة لأسفل الذقن، ويا خصلات نازلة وأطراف تتحرك بكل عفوية حوالين الوجه. بصراحة، كارمن هنا ابتعدت عن المظهر الهندسي الحاد اللي دائمًا نشوفه بالكاري المستقيم، وضافت لمسة خاصة بيها. والمفاجأة جانت لما اختارت غُرة كاملة نازلة على جبينها ببعض التسريحات، هذا التغيير باللوك خلاها تبين مختلفة كلش ومميزة. وبمناسبات ثانية، اعتمدت الخصلات القصيرة بأسلوب أنعم، ويا فرق جانبي أو خصلات نازلة محاوطة الوجه، وبعض إطلالاتها جانت بيها الكاري يبين كلش أنيق حتى ويا تصفيف بسيط مثل ستايل الشعر المبلل. هاي النجمة صدك تعرف شلون تلعب باللوك وتخلي الكاري يناسب كل المناسبات.

ريان حركة وستيفاني عطالله: كاري بلمسة عصرية وجريئة

الممثلة اللبنانية الشابة ريان حركة اتجهت لقصة شعر أقصر من إطلالاتها السابقة، وكشفت عن هالشي بشهر أيلول من سنة 2026. شفناها بقصة كاري قصيرة تحاوط الوجه، ويا حجم واضح يم الجوانب وخصلات مموجة تنطي الشعر مظهر أكثر امتلاءً. ريان أيضاً تنوع بتصفيف شعرها بين الخصلات النازلة بنعومة وتلك اللي بيها تموجات عفوية، وحتى شفنا تسريحات تكشف جانب من الوجه وتبرز تفاصيل القصة. هذا التنوع يثبت إن الكاري القصير مو بس للشعر الناعم، لا، يخلي الشعر يبين بحجم وحركة مختلفة كلش.

أما الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، فقدمت أسلوب أكثر جرأة بالكاري القصير، ويا خصلات تحاوط الوجه وتصفيفات تتراوح بين الشعر المموج والمظهر الناعم. شفناها ببعض صورها على إنستغرام بخصلات بيها حجم طبيعي وتموجات واضحة يم الأطراف، وهالشي ضاف للقصة طابع حيوي بعيد عن الخطوط المستقيمة الصارمة. اختياراتها تبين شلون ممكن نفس القصة تتحول من إطلالة مسائية جريئة لستايل عفوي أكثر، حسب طريقة تصفيف الشعر.

إيمان العاصي: الكاري الهادي والأنيق

الممثلة المصرية إيمان العاصي، اختارت قصة كاري بطول متوسط يعني قريب على نهاية الذقن، ويا خصلات بنية ناعمة وأطراف متساوية تنطي الشعر شكل واضح ومنظم. بالصور اللي تشاركها ويا جمهورها على إنستغرام، لفتنا شلون مرات تعتمد الفرق الجانبي ومرات الفرق الوسطي، وتخلي الخصلات تنزل حوالين الوجه بدون تموجات واضحة كلش. إيمان هم نوعت بين الشعر النازل والتصفيفات اللي تنطي الأطراف حركة بسيطة، حتى تستفيد من نفس القصة بأكثر من طريقة. هذا الخيار شكله كلش مناسب للي يحبون الكاري الناعم اللي يحافظ على طوله وحوافه المحددة بدون طبقات هواية. يعني لوك هادي وأنيق بنفس الوقت. صدك، الكاري صار قصة النجمات، وكل وحدة ضافت لمستها حتى تبين أحلى. هسه عاد، انتو يا قصة كاري راح تختارون؟