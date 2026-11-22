ترفيه

الدنيا كلّها صارت تحچي بزفاف فريدة عوض، بنت الفنانة اللي نحبها رانيا فريد شوقي، اللي تزوجت من وليد جوهر بحفل مميز. تعرفون وين؟ بقصر محمد علي التاريخي، والمكان هذا وحده قصة ثانية ومستحيل يگدر واحد ينسى أجواءه اللي تخلي الگلب يرفرف من الفرح!

الحفلة جانت عبارة عن مهرجان فرح وبهجة حقيقي، والأسرة الكريمة لرانيا فريد شوقي جانت طايرة من السعادة. بحضور كوكبة من الأهل والأصدقاء، وعدد من المقربين من العروسين. الأجواء جانت غامرة من البهجة والسعادة اللي عمت المكان كله، والتهاني ما جانت تخلص. الكل قدموا أحلى التهاني القلبية النابعة من الروح، متمنين من كل گلوبهم أن تكون بداية حياتهما الزوجية مليئة بالحب الدافئ والاستقرار الدائم والسعادة اللي ما الها نهاية.

وحدة من صديقات الفنانة رانيا فريد شوقي، اللي شكلها كلش مقربة للقلب ومو أي وحدة، ما تحملت الفرحة وما گدرت تضمها بداخلها. نزلت رسالة تهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، گالت بيها شگد هي فرحانة بزواج فريدة ووليد، وتمنت لهم من كل گلبها حياة زوجية سعيدة ومليانة ذكريات حلوة ومستقبل باهر.

وبنفس رسالتها اللي بيها كل الحب والتقدير، ما نسيت تهني رانيا فريد شوقي تهنئة خاصة ومو عادية، وصفتها بيها بالأم الغالية اللي تستاهل كل الخير. ودعت ربي يديم فرحتها بأولادها ويقر عينها بسعادتهم، لأن هاي اللحظات بالذات هي اللي تصنع الذكريات الخالدة. يعني هالزواج مو بس فرحة لفريدة ووليد العرسان، لا، هو لحظة استثنائية ومحفورة بالذاكرة لكل العائلة الكريمة.

اختيار قصر محمد علي للحفل جان موفق مليون بالمية، وجان الاختيار الأذكى والأروع. لأن هذا القصر مو بس أثري وتاريخي، لا، هذا تحفة فنية حقيقية. يطل على نهر النيل العظيم اللي يزيد جماله جمال، ويتميز بحدائقه الواسعة اللي تفتح النفس وتخلي العين ترتاح، وبطرازه المعماري الفريد اللي ما يتكرر. هو فعلاً مكان يسحر الألباب! المقربين من العرسان كلهم استحسنوا هالاختيار الذكي، لأن القصر يجمع بين عراقة التاريخ وجمال الطبيعة الخلاب، وصار أحلى وأجمل خلفية ممكن واحد يتمناها لهالمناسبة الحلوة اللي راح تبقى بالبال طول العمر.

شنو رأيكم بهالاختيار؟ مكان تاريخي وعرقة لو تفضلون قاعة حديثة ومودرن لزفاف العمر؟