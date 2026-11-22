ترفيه

بعد غياب طويل، النجم فضل شاكر رجع أقوى من قبل على المسرح، وهاي المرحلة الجديدة من مسيرته الغنائية مو بس رجعته للجمهور، لا، رجعته وهو متجدد وقوي.

آخر الحفلات اللي سوت ضجة كانت بأبوظبي، بـ"الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس. تخيلوا، أكثر من 13 ألف متفرج كانوا حاضرين! الجمهور استقبل فضل شاكر بالهتافات والتصفيق، وتفاعلوا وياه بشكل مو طبيعي وهو يغني أغانيه الرومانسية اللي كلنا نحبها ونعرفها، واللي مرتبطة بذاكرة الكل.

محمد شاكر يفتتح الحفل ويكشف عن أغنية جديدة

ابن فضل شاكر، الفنان محمد شاكر، جان إله دور كلش مهم بهاي الأمسية. هو اللي افتتح الحفل بوصلة غنائية خاصة بيه، والجمهور استقبله استقبال حافل. الناس جانت تغني وياه أغانيه، وهذا شي يثبت إن محمد ده يبني مسيرته الفنية الخاصة بيه بنجاح، ومو بس يعتمد على اسم والده.

والمفاجأة الأكبر، إن محمد استغل هالحفل حتى يكشف عن أغنيته الجديدة اللي اسمها "حياتي" لأول مرة قدام الجمهور، قبل ما تنزل رسمياً على منصات الأغاني. هذا التعاون الفني بين الأب والابن ده يستمر، خصوصاً بعد النجاح اللي حققوه سوة بأغنية "كيفك ع فراقي" اللي نزلت بسنة 2025. يعني واضح إن محمد ناوي يرسخ هويته الفنية المستقلة، بالتزامن ويا ظهوره القوي ويا والده.

تحية للأسطورة فيروز ومفاجأة يارا

فضل شاكر ما نسى أساطير الفن! بمناسبة عيد ميلاد السيدة فيروز اللي جان يوم 21 نوفمبر (يعني البارحة)، فضل حرص يقدم مقطع من أغنيتها الشهيرة "كنا نتلاقى". الجمهور تفاعل وياه كلش، وهاي مو أول مرة فضل يكرم فيروز بأغانيها، قبلها غنى أغانيها بحفلاته بجدة والدوحة. اختياره لأغنية فيروز بأبوظبي جان مرتبط مباشرة بعيد ميلادها، وهاي لفتة حلوة منه تذكرنا بقيمة الفن اللبناني الأصيل.

والمفاجأة اللي خلت الحفل يحبس الأنفاس كانت طلعة الفنانة اللبنانية يارا على المسرح! يارا صعدت وغنت ويا فضل شاكر أغنيتين مشتركتين. الجمهور استقبلها بحرارة مو طبيعية، وتذكروا على طول دويتو "خدني معك" اللي نزل بسنة 2006 وصار واحد من أشهر الأغاني المشتركة الهم. هذا مو أول تعاون الهم بجولته الحالية، جانوا سوة بحفلات جدة والدوحة قبل أبوظبي، وهسه رجعوا يغنوا سوية بالإمارات.

إقبال جماهيري يفتح ليلة إضافية وحفل الكويت المنتظر

الإقبال على تذاكر حفل أبوظبي جان مو طبيعي لدرجة إنها نفدت قبل موعد الحفل، وهذا شي كلش حلو ويدل على شعبية فضل شاكر الكبيرة. الشركة المنظمة "Moments Events"، استجابت للطلب وعلنت عن ليلة غنائية إضافية راح تكون يوم 23 نوفمبر 2026 (يعني باجر) بنفس المسرح بجزيرة ياس. يعني اللي ما حصل تذكرة، عنده فرصة ثانية يشوف هذا الثنائي الرهيب.

فضل شاكر ومحمد ناويين يختمون السنة ويستقبلون 2027 بحفل ثاني بالكويت. هذا الحفل راح يكون يوم 2 يناير 2027 بمسرح "الأرينا كويت" بمجمع 360 مول، وتحت عنوان "عودة الغايب". وهذا راح يكون أول لقاء لفضل ومحمد ويا الجمهور الكويتي من بعد ما رجعوا للمسارح العربية بقوة. منو بينا متحمس يشوفهم بالكويت؟