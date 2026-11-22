ترفيه

نبدأ بالخبر الحلو! الفنانة العراقية مريم غانم، اللي هواية نحب أغانيها، حچت قصتها وحياتها كلها بحلقة جديدة من برنامج "ضيف ومسيرة". هي مو بس مطربة، لا، قصتها مليانة صمود وتفاصيل تگعد الراس. مريم، اللي انولدت ببغداد سنة 1993، كبرت ببيت يحب الفن والموسيقى حب مو طبيعي. تصوّروا، من چانت بعمر الخمس سنين، قبل لا تروح للمدرسة الابتدائية أصلاً، بدت تدرس موسيقى وتقرا النوتات قبل ما تعرف تقرا الحروف العربية! العائلة كلش كان الها دور، أبوها چان مجمع أسطوانات وأغاني أجنبية، وأمها چانت تتمنى تتعلم بيانو. ومن شافوا مريم كلش مهتمة، جابوا الها أستاذة للبيت مرتين بالأسبوع تعلمها بيانو. يعني باختصار، حظها چان حلو بدايةً!

بس الحياة مو كلها وردي. سنة 2003، لمن بدت الحرب بالعراق، مريم چانت بعمر العشر سنين تقريباً. الغارات والقصف والخوف صاروا جزء من يومهم. هي وصفت هالفترة بگولها: "الحياة چانت كلش صعبة؛ ما نگدر نطلع من البيت، الدراسة وگفت، والخوف من الغارات چان ويانا دائماً". حتى دروس الموسيقى وگفت وتواصلها ويا أستاذتها انقطع. بس الأب العراقي الأصيل، شسوة؟ چان عنده جهاز كاسيت قديم، يحط السماعات على إذنها ويشغل أغاني عراقية حتى ما تسمع صوت القصف. مو موقف بسيط أبد.

بعد ما رجعوا للعراق، مريم كملت دراستها، بس الوضع الأمني بقى صعب وخطير. لمن أبوها صار وياه حادث، العائلة فكرت جدياً بالهجرة. سنة 2005 راحوا لسوريا كأول محطة، بس هناك هم چانت صعبة من الناحية المادية والإدارية وتجديد الإقامة. چانت سوريا محطة مؤقتة، وراها حصلوا فرصة يروحون لفرنسا. مريم چانت مراهقة وقتها، وأول تحدي الها چانت اللغة الفرنسية. ركزت عليها كلش قبل ما تندمج بالدراسة العادية. مو بس اللغة، حتى نظام التعليم والثقافة والمجتمع الجديد كله چان غريب عليها. لاحظت شغلة، الطلاب هناك چانوا يعرفون عن العراق بس من خلال الحرب والصور اللي توصلهم. وهي تشوف إن النظرة اليها چانت مرتبطة غالباً بكونها عربية وجاية من بلد عايش حرب.

بس مريم ما عافت الموسيقى أبداً! چانت تروح لمطعم لبناني بنهاية الأسبوع وتعزف دربكة ويا صديق عراقي يعزف عود. وهي تگول إنها چانت تستفاد من هالشي حتى تحافظ على الموسيقى وتجمع شوية فلوس وتغير جو. وقبلها بسوريا، بدت تتعلم گيتار لأن رادت تتعرف على آلة جديدة غير البيانو. مو بس هيچ، هي چانت ذكية! ما اعتمدت بس على الفن كمصدر دخل، درست تجارة وتشتغل لحد اليوم. وهي تشرح إنها من خلال شغلها تموّل الترويج لأعمالها وإنتاج مشاريعها الفنية. وهذا حقيقة، لأن الفن وحده صعب يگدر يعيش الفنان، خصوصاً إذا بعده دا يبني اسمه.

مريم ما وگفت هنا، طورت معرفتها التقنية بالموسيقى، حصلت على منحة دراسية لمدة سنة بهندسة الصوت والإنتاج الموسيقي. وبعدين سوت ستوديو خاص بيها بالبيت، ليش؟ لأن تسجيل الأغاني بالستوديوهات الفرنسية كلش غالي، وتحتاج مكان تشتغل بيه على الموسيقى الشرقية براحتها. أغنية "مهاجر" اللي نزلتها سنة 2016 چانت محطة كلش مهمة الها، خصوصاً إنها كتبتها ولحنتها بنفسها. على الرغم من إنها چانت تتمنى تنتشر أكثر، بس هي تمثلها وتمثل هواية عراقيين عايشين برا الوطن ويحنون اله. أغنية "دوشة" همين چانت محطة قوية بنشر اسم مريم غانم، خصوصاً بمواقع التواصل الاجتماعي. هي تشوف هاي المنصات انطت فرص للفنانين ما چانت موجودة قبل. بس بنفس الوقت، عرضتها للتنمر والتعليقات السلبية، خصوصاً على مظهرها. وتگول إن التنمر على النسوان غالباً يركز على الجسم والمظهر. الفيديو المصور لأغنية "دوشة" همين انتقدوه بسبب مستوى الإنتاج، بس هي أكدت إنها اشتغلت بالإمكانيات المتاحة الها، وإنها تحاول تطور شغلها خطوة بخطوة.

غير الغناء، مريم حچت عن تجربتها ويا جوقة الكنيسة الكلدانية بباريس، واللي هي تترأسها صارلها سنين. سنة 2025، شاركت بالترتيل بكاتدرائية نوتردام بباريس، بمناسبة حضر بيها رجال دين وشخصيات من دول مختلفة. وصفتها بـ"وحدة من أجمل التجارب اللي عشتها". الأهم، إنه التجربة چانت الها كعراقية. هي قالت: "أتمنى إن العراقيين، حتى المسلمين منهم، يحسون بالفخر لأن بنتهم العراقية مريم غانم رتلت بكاتدرائية نوتردام". ويا هالشي، كشفت مريم عن مشروعها الجديد: أغنية فرنسية قريباً! يعني نشوف إبداع عراقي عالمي.

شنو تتوقعون مريم غانم راح تقدم النا بالمستقبل؟ أكيد راح تبهرنا بشي جديد!