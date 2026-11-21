ترفيه

عيني على الأخبار الحلوة! السيناريست محمد ناير طش الخبر عن اسم المسلسل الجديد اللي راح يجمع الفنانة ريهام حجاج والفنان شريف سلامة، وراح ينزل بذاك الموسم بـرمضان 2027. يعني من هسه نبدي نجهز نفسنا لشو راح نشوف بالدراما الرمضانية الجاية!

الاسم اللي استقروا عليه هو بدون سكر. محمد ناير بيّن إن التعاقد ويه باقي أبطال المسلسل لسه ديمشي، وهاي أول الخطوات حتى يبدون تصوير.

هذا المسلسل يعتبر تعاون جديد بين ريهام حجاج ومحمد ناير، وشريف سلامة راح يكون وياهم بالبطولة. زين، تتذكرون قبلها سوة مسلسل أثينا بـ2025 اللي جان يسولف عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ وهم سوة توابع بـ2026 اللي جانت قصته اجتماعية بيها تشويق عن عالم السوشيال ميديا وتأثيره علينا. يعني الجماعة واضح ديحبون القصص اللي بيها أفكار جديدة ومو مكررة. بس بدون سكر؟ شنو تتوقعون القصة هالمرة؟ عن دايت لو شنو؟ الاسم يفتح النفس لو لا؟