ترفيه

كلنا ندري الرياض دائمًا بيها فعاليات تجنن، وهالمرة جابتلنا أحلى الخبريات! المملكة العربية السعودية تستعد تستقبل حفلات غنائية ما صايرة خلال شهر نوفمبر وديسمبر، وراح يحييها كم نجم من اللي نحبهم كلنا.

منهم خالد عبد الرحمن، اللي جمهوره ينتظره على نار بـ 26 نوفمبر 2026. الفنان السعودي راح يقدم مجموعة من أعماله اللي ارتبط بها الجمهور على امتداد مسيرته الفنية.

وثاني يوم، بـ 27 نوفمبر 2026، مركز الملك فهد الثقافي بالرياض راح يشتعل بحفلين، بس انتبهوا للمواعيد! أول شيء، الفنان التونسي صابر الرباعي راح يسوي ليلة بعنوان "ليلة أمير الطرب العربي" الساعة عشرة بالليل. يعني راح نسمع أحلى الأغاني الرومانسية والطربية اللي الكل يحبها بصوته الذهبي.

ونفس اليوم بس قبلها، على الساعة السبعة بالليل بنفس المكان، تحيي الفنانة العراقية أصيل هميم حفلًا تلتقي فيه جمهورها وتقدم مجموعة من أغنياتها.

وما خلصت حفلات الرياض، بـ 18 ديسمبر 2026، الفنانة اللبنانية ولاء الجندي راح تحيي حفل بعنوان "ليلة مع الفنانة ولاء الجندي" بمسرح ميادين الدرعية. الحفل راح يبدي الساعة عشرة بالليل بس الأبواب تفتح بالتسعة، وليلتها راح تكون احتفال بالأغنية العربية والطرب الأصيل. يعني الرياض مسويتلنا "منيو" حفلات يرضي كل الأذواق بين الطرب العربي والأغنية الخليجية. منو بيهم تتوقعون راح يسوي أقوى أداء؟