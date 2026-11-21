ترفيه

المخرجة السعودية هناء العمير تشارك بفيلمها "جحيم العابرين" ضمن عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لسنة 2026، وهو عرضه العالمي الأول، وتعتبر هالخطوة محطة مهمة قبل انطلاقه جماهيرياً.

العمير كالت إنها شعرت بالفرح والسعادة لما علمت بمشاركة الفيلم، ووصفت المهرجان بالعريق. وأضافت: "كنت سعيدة إنه هيكون العرض العالمي الأول هنا، لأن الفيلم قريبًا هيبدأ رحلته التجارية".

جاء حديثها في لقاء خاص مع "ليالينا" على هامش فعاليات المهرجان.