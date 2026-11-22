ترفيه

درة بوشوشة، المنتجة التونسية المعروفة وعضو لجنة تحكيم مهرجان الدوحة، فتحت موضوع كلش مهم وكالت رأيها بصراحة تامة عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإبداع.

هي ما شافت الـ AI عدو، بالعكس، كالت يكدر يكون أداة مساعدة كلش زينة للعملية الإبداعية. يعني اللي عنده فكرة، الـ AI ممكن يسهل عليه هواي شغلات. بس يوصل لمرحلة يوكف بمكان الإبداع البشري؟ لا يابه، هنا لازم نوقف ونفكر.

درة أكدت إنه القصة الكاملة اللي بيها عمق وإحساس، واللي تجي من تجربة الكاتب ورؤيته الخاصة، هاي صعبة على الذكاء الاصطناعي يسويها.

هي وضحت إن المسألة كلها ترجع للوقت المناسب وطبيعة استخدام هاي التقنيات. وقالت إنها ما تعتقد إن الإبداع الحقيقي ممكن يتبدل بالذكاء الاصطناعي، حتى لو استخدمناه حتى نحسن الكتابة ونطورها.

ودللت بكتاب لكاتب تايلاندي سواله ضجة على جائزة أدبية، ووضحت إن القصة جانت تعكس تجربة ورؤية خاصة بالكاتب نفسه، وهالشي الـ AI ما يكدر يخترعه بنفس الطريقة، حتى لو الكاتب استخدمه كأداة تحسن أسلوبه. يعني اكو فرق بين يسهل عليك الشغل، وبين يبدع بمكانك.

هي كالت ما عدها إجابة نهائية لمستقبل الذكاء الاصطناعي بالمجال الإبداعي، بس تشوف فرق كلش كبير بين نستخدمه كأداة للمساعدة بالشغل، وبين نعتمد عليه اعتماد كلي حتى هو ينتج الإبداع نفسه. يعني السؤال عن قدرة الـ AI على محاكاة الإبداع الإنساني الحقيقي بعده مفتوح ومحل تساؤل.

يعني بالخلاصة، الـ AI خوش صاحب بالدوام ويساعدك، بس يوصل لمستوى إحساسك وشعورك كإنسان مبدع؟ خنولي هاي!