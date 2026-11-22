ترفيه

شگد صارلنا ننتظر هالخبر؟ أخيراً صار عدنا العميل 007 الجديد، وماكو غيره روبرت باتينسون اللي راح يلبس البدلة الأنيقة ويستلم المهمة من دانيال كريغ. يعني تخيلوا، الممثل البريطاني اللي عمره 40 سنة دخل نادي كلش حصري، نادي لشخصية نجت من كل شي: محاولات اغتيال، هجمات أسماك قرش، إفلاس الاستوديو، كورونا، إدمان الكحول، وحتى أمراض ثانية!

بما إنه بعد وكت حتى نشوف باتينسون شلون راح يحط بصمته الخاصة على العميل 007، وشلون راح يطلع فيلم بوند الجديد اللي بإنتاج أمازون، قررنا نرجع للماضي الذهبي ونرتب أفلام بوند الـ25، مرة وحدة وللأبد. طبعاً، هاي القائمة تشمل بس الأفلام الأساسية، يعني عفنا الأفلام غير الكنسية. القائمة اللي راح تشوفوها هسه ممكن تخلي بعض عشاق بوند يعصبون، بس هي هاي الحقيقة!

25. Diamonds Are Forever (1971)

يا ستار! هذا آخر ظهور رسمي لشون كونري، وكان عبارة عن كارثة من البداية للنهاية. الفيلم كله كوميديا مبتذلة وما بيها أي روح، وكونري مو بقمة لياقته، حتى شعره المستعار كان يمثل أكثر منه! والبطلات؟ فارغات كلش. والأسوأ من كل هذا، شخصيتين مثليتين تم تقديمهم بشكل كلش مسيء. شنو هالفشل الذريع؟ اللحظة الوحيدة اللي تسوى هي أغنية العنوان اللي بصوت شيرلي باسي، وبس.

24. Die Another Day (2002)

رابع وآخر ظهور لبيرس بروسنان كـ007، وهذا الجزء من أكثر الأفلام اللي ترفع الضغط بالسلسلة كلها. السيارة اللي ما تنشاف، والمؤثرات الرقمية التعبانة، ومشهد بوند وهو يتزلج على جبل جليدي؟ فضيحة! وأغنية مادونا الكارثية وتمثيلها المربك، وحوارات هالي بيري اللي ما بيها أي معنى. يمكن أحسن شي بالفيلم إنه كان كلش سيء لدرجة المنتجين صفنوا على نفسهم وقرروا يعيدون تشغيل السلسلة بفيلم "Casino Royale". أحسن ما سويتوا!

23. The Man With The Golden Gun (1974)

بهذا الجزء، روجر مور يواجه القاتل سكارامانغا. كريستوفر لي (سكارامانغا) كان رهيب ويستاهل أحسن من هيك سيناريو ينحشر بيه. بس يا جماعة، حلمة ثالثة تصير عنصر أساسي بالفيلم؟ شنو هالخيال الواسع؟ وشخصية بريت إكلاند انختزلت بإنها تلبس بيكيني طول الوقت. ورجعت شخصية الشريف بيبر اللي كانت مملة أصلاً. نهاية الفيلم بجزيرة بيها الخادم نِك ناك حسستنا كأنو دا نتفرج على نسخة 007 من جزيرة الفانتازيا. كارثة!

22. Quantum Of Solace (2008)

هذا الفيلم يجي مباشرة بعد أحداث "Casino Royale"، ودانيال كريغ يرجع بمهمة انتقامية. على الرغم من محاولات بعض عشاق بوند يدافعون عنه، بس يبقى تراجع واضح عن مستوى كريغ القوي سنة 2006. كريغ كان ممتاز والدور لايگله، بس أغنية العنوان اللي بصوت جاك وايت وأليشا كيز كانت كلش مو حلوة. المونتاج مال الفيلم يسبب شبه نوبات! والسيناريو كلش مهلهل وما يعرف شيسوي بالشرير. نهاية مخيبة بالصحراء، يعني وين نطي وجهنا؟ اللحظة الوحيدة اللي ظلت بذاكرتنا هي وداع فيزبير ليند النهائي.

21. Octopussy (1983)

محاولة روجر مور قبل الأخيرة، وهاي "Octopussy" (لا تضحكون!). بوند يروح للهند وألمانيا الغربية حتى يمنع سرقة سلاح نووي، وبيضة فابيرجيه تلعب دور مهم. بداية الفيلم كانت حلوة باغتيال عميل 00، والخصوم كانوا ظريفين، ومود آدامز كانت تجنن. بس روجر مور وهو يتأرجح ويصيح مثل طرزان؟ روجر مور بزي تمساح؟ بزي غوريلا؟ وبزي مهرج؟ كافي عاد! وين الإثارة بالموضوع؟

20. Spectre (2015)

الاسم نفسه يوحي برجعة جماعة سبكتر السرية، اللي تريد تسيطر على تدفق المعلومات وتدبر هجمات إرهابية. معقولة فكرة بيها كل هالوعود تتدمر هيچ؟ افتتاحية يوم الأموات كانت تخبل، والنص الأول من الفيلم كان قوي. بس المشكلة إنهم دمروا كل شي حلو، سووا إعادة كتابة لأفلام دانيال كريغ السابقة بطريقة مصطنعة حتى يخلقون "عالم سينمائي" لبوند، وخربوا شخصية بلوفيلد (كريستوف فالتز) سووه أخو بوند بالتبني! ودوافعه شنو؟ مشاكل نفسية ويه أبوه! والأدهى والأمر إنه أغنية راديو هيد الرهيبة استُبعدت وحطوا بدالها أغنية سام سميث اللي ما تتذكرها. بس لحظة المكسيك الافتتاحية ومعركة الهليكوبتر كانت قاتلة بمعنى الكلمة، بس بعدها كل شي انهار بمهزلة.

19. Moonraker (1979)

هنا بوند يروح للفضاء في مهمة متأثرة بحرب النجوم، علمود سرقة مكوك فضائي وإنشاء سلالة بشرية "متفوقة". هواي ناس يعتبروه من أسوأ أفلام بوند، بس والله صراحة، هو رحلة مسلية كلش حتى لو كانت خارج حدود المعقول.

ها، شكلكم مصدومين من هالترتيب مو؟ زين، يا فيلم بالنسبة الكم يستاهل يكون الأخير بالقائمة؟