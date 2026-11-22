ترفيه

طلعت الفنانة عفاف مصطفى لتشتكي من عدم الشغل الفني. تكول عدها التزامات مادية والموضوع مو سهل، خاصة أنه موسم الشغل.

شوفي هالكلام القوي اللي نزلته: "كنت بطبطب عالكل وانا إيدي وجعاني، الآن أعاني من عدم الشغل في موسم الشغل وعليّ التزامات".

وكانت قد بادرت بالشغل بنص أجر على أن يكون الكرفان مشتركًا، دعمًا لصناعة الدراما في بلدها.

بس الغريب بالموضوع، وإلي يخلينا نفتح حلگنا... رغم كل هذا الضيم اللي هي بيه، عفاف مصطفى ما نست زميلها الفنان محمد سلام!

نزلت منشور على صفحتها الرسمية بالفيسبوك توجه بيه رسالة للشركة المتحدة والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وتطلب منهم يهتمون فنيًا بمحمد سلام.

وكتبت في المنشور أن قلب المستشار تركي آل الشيخ "لا يعرف إلا الحب".

يعني هي تعبانة ومضغوطة، بس قلبها جبير ويفكر بغيرها. صدگ مو هيج؟