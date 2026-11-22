ترفيه

الفنانة الشابة ريتال عبد العزيز طارت من الفرحة وهي تشارك لأول مرة بفعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وصفت تجربتها بإنها مميزة، خصوصاً إنها انطتها فرصة ذهبية حتى تلتقي وتتعرف على عدد جبير من نجوم الفن وصناع السينما. خلال لقائها التلفزيوني وية الإعلامية شريهان أبو الحسن على شاشة قناة “DMC”، ريتال أكدت بإنها مبسوطة بهذا التواجد، وكالت إنها سعيدة تشوف ناس ما شافتهم من قبل وتتعرف عليهم، وتتعلم حاجات كثيرة بمجال الفن.

وعلى الرغم من حماسها الشديد للمهرجان وأهميته، ريتال بينت للأسف إنها ما كدرت تحضر كل فعاليات المهرجان أو الندوات، وذكرت أنها تعمل في مجال التمثيل منذ أن دخلت مجال التمثيل من جان عمرها ست سنوات.

وبمناسبة الكلام عن الأعمال الفنية والأضواء، ريتال عبد العزيز كشفت عن تفاصيل فيلمها الجديد المنتظر اللي تشارك فيه وية الفنان حسن الرداد، وهو فيلم "طه الغريب" وهذا العمل من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، تحديداً الشهر المقبل أو مع نهاية نوفمبر. ريتال أكدت حماسها الشديد لهذا الفيلم وتشوقها للقاء الجمهور

أما عن طموحاتها الفنية اللي توصل للسما، ريتال ما خلتها سر، أكدت إنها تتمنى تسير على خطى الفنانة الراحلة فاتن حمامة، التي تمثل لها نموذجاً فنياً ملهماً، وقالت إنها تشاهد العديد من أفلامها. وفوگ هذا كله، كشفت عن أمنية كلش جبيرة بإنها تجسد شخصية الفنانة الراحلة شادية في فيلم "معبودة الجماهير"، بمشاركة الفنان عصام عمر.